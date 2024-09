Deze Week Viral: triest Bridgerton-event en tenenkrommende Gen Z-taal

Weet je nog dat er een Willy Wonka-event was in het Verenigd Koninkrijk? Het was nogal een aanfluiting. Nu lijdt een andere populaire franchise onder: iemand dacht een slaatje te kunnen slaan uit Bridgerton. Dat en meer in de nieuwe Deze Week Viral

Bridgerton Ball

Het Bridgerton Ball: klinkt tof, allemaal een soepjurk aan en gaan, maar het bleek toch een stuk minder luxueus te zijn geweest als de naam deed vermoeden. Mensen betaalden 135 euro voor een kaartje voor het bal en kregen alleen één violiste, in plaats van een orkest. Daarnaast was er – het is af en toe een steamy serie – een stripshow gepland, maar er was maar ;e;en stripper te zien. Het eten was bovendien na een uur al op. Een aanfluiting dus.