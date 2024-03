Deze week viral: nieuwe Mario-animatiefilm en de baby van Messi

Deze week is de variëteit in video's die viral gingen weer groot. En er waren slachtoffers, bijvoorbeeld de baby die van Messi een bal tegen d'r aankreeg. Oeps.. Maar ook leuk nieuws voor gamers. Dubbel zelfs! Messi schopt bal tegen baby Het is natuurlijk niet expres, maar Lionel Messi schopte een bal tegen een baby aan, waarop het arme kind in huilen uitbarstte. Vaders zat ernaast, maar die was niet boos op de voerballer, in tegendeel zei hij om zijn kind te troosten: "Het is goed, lieverd. Messi heeft je geraakt, kindje. Messi! Het is oke, niks aan de hand." Alsof het niet Messi, maar de Messias was die het kind raakte.

Messi's free kick hits a baby in the crowdpic.twitter.com/ZT6DrxQt73 — Troll Football (@TrollFootball) March 3, 2024

Deze pc-klassiekers staan nu op Steam EA meldde deze week heugelijk nieuws voor fans van oldschool PC-games, namelijk dat er diverse nostalgische titels van het merk richting Steam komen. Deze fijne oldschool games zijn nu beschikbaar op Steam: Command & Conquer - The Ultimate Collection

Sim City 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur

Nieuwe Super Mario Bros-animatiefilm aangekondigd Er werd vandaag ook nog een heel verse viral gemaakt, namelijk door Nintendo en Illumination, die op Mar10-dag heel toepasselijk de aankondiging doen. Er komt een tweede film op basis van Super Mario Bros aan. Of het een opvolger is, dat is onbekend, maar het is wel een animatiefilm die wordt gemaakt door dezelfde regisseurs en schrijver. Het duurt nog lang voordat we hem kunnen zien, want hij verschijnt in april 2026 pas in de bios. Dat deze tweede film van de franchise komt is geen vreemde keuze, want de eerste bleek een kassucces te zijn en bracht veel meer op dan hij kostte om te maken.

Fijne #MAR10Day! Vier deze dag en bekijk de video hieronder voor het laatste nieuws over Mario. pic.twitter.com/a4nDRxhFrx — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 10, 2024

Euro-na-apers Deze week gingen er ook veel video's viral die alles te maken hebben met de songfestivalhit van Joost Klein (die overigens op zichzelf ook volledig viral gaat). We hebben er een van Parkstad, we hebben de Frikandeldel.. We hebben hier waarschijnlijk het einde nog niet van gezien. Maar dat is niet erg: beter goed gejat dan slecht bedacht, toch?

Mrjameshumble in Rotterdam De Britse TikTokker Mrjameshumble was in Rotterdam om Nederland te ontdekken. De reden voor deze jongeman, die meer dan 160.000 volgers heeft op TikTok, is dat mensen hem zeiden dat hij naast Amsterdam ook zeker Rotterdam eens een bezoek moest brengen. Reden voor deze videomaker om naar deze fijne stad te trekken en de boel eens te ontdekken.

Midgotto is fantastisch TikTokker Midgotto is een hit op TikTok. Hij is een klein mens en op zijn TikTok-kanaal laat hij zien hoe hij de wereld ervaart. Supertof dat hij zo open is over de uitdagingen die hij door zijn medische bijzonderheid heeft. En interessant voor anderen om meer te leren en daardoor meer begrip te hebben voor kleine mensen. Midgotto doet het erg tof, dus zeker de moeite waard hem te volgen op TikTok.

Weekend-wastip van HEMA We eindigen deze Deze Week Viral met een handige was-hack van HEMA. Succes!