Deze Week Viral: linke lynx, Annemarie en Fresh Prince

Er gaat weer een eeuwenoud Nederlands liedje viral onder jongeren en dat hebben we allemaal te danken aan het bestaan van TikTok. Ineens willen we weer van alles aan onze moeder vragen. Dat en meer viral posts in de Deze Week Viral.

Lynxe rakker

Ze is 6 kilogram, behoort tot het ras rode lynx, maar dat is niet het meest bijzondere aan het onderstaande dier. Toen de lynx net was binnengebracht bij Wildlands Wildlife Refuge in New Jersey, was het even wennen en dat betekent grommen en blazen. Maar, dat doet deze lynx op een bijzondere, geheel eigen wijze.

@wildrehab CURRENT PATIENT ALERT! ‼️ Sound On! This rare and endangered Bobcat is being rehabilitated with the goal of release back into the wild! Make a donation at www.woodlandswildlife.org This young female came in yesterday to be assessed for possible injuries. She is doing well so far! She is a 13 pound yearling and has no obvious outward injuries. We are monitoring for any signs of internal injuries and deworming her. She will be released back to where she came from as soon as she is ready. Thank you New Jersey Fish & Wildlife Endangered Species Program for getting her to us for care. Check out CHANJ here https://dep.nj.gov/njfw/conservation/connecting-habitat-across-new-jersey-chanj/#wildliferehabilitation #bobcat #endangeredspecies ♬ original sound – Woodlands Wildlife Refuge

Even aan mijn moeder vragen

Een van de grootste viral TikTok-hits in Nederland de laatste tijd is toch wel: “Annemarie, Annemarie… Even aan mijn moeder vragen.” De ene na de andere jongere, die het nummer niet per se van recent kent, wordt hierdoor met deze klassieker in aanraking gebracht. Zo ook wat oudere jongeren, zoals Jochem Myjer, al vindt zijn dochter Limoni het maar niks. In de reacties schrijft ze: ‘OMG papa dit kan echt niet.’