Deze week viral: LEGO-klei, poppenmannen en de echte namen van sporten

Deze zin uit Elf was er bijna uitgeknipt

De jongen uit de postkamer in Elf had bijna niet in de film gezeten. De voornamelijk geimproviseerde scene blijkt echter goud en wordt nu volop op social media gebruikt. Het is het moment waarop de postkamerjongen zegt dat hij 26 jaar is, maar dat hij niets heeft om dat te bewijzen. ‘You’re young, you’re so young” roept Ferrell’s Buddy vervolgens uit. Erg grappig en nu dus heel populair in viral video’s.