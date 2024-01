Deze week viral: GTA door Hyundai en heel veel wintersport

Het was een vrij rustige week, maar dat geldt natuurlijk nooit voor het internet. Er is altijd wel wat te doen en deze week hebben we onder andere een geweldige nabootsing van de GTA-trailer gezien door het rallyteam van Hyundai. Maar er is nog veel meer.. GTA VI door Hyundai De rallyrijders van Hyundai waren wel heel geïnspireerd door het volledig viral gaan van de GTA VI-trailer vorige maand. Met 169 miljoen views breekt het records. Hyundai leek het tof om er een copycat van te maken. En die is best heel gaaf.

Je moeder!

Vroeger maakten we nog volop 'je moeder'-grappen, maar tegenwoordig is dat anders. Anno 2024 maak je gewoon een parodie van je eigen moeder. Levi is heer en meester in deze hogere kunstvorm.

Lekker schaatsen Met het schaatsweer van de laatste tijd gaat een van de viral klassiekers over winter in Amsterdam weer... viral. De schaatsende man die om redenen die ons onbekend zijn halfnaakt besluit te schaatsen. Met al die 2000 bruggen in Amsterdam kom je dan wel eens een wak tegen. En ja, zelfs als je dit al vijf keer hebt gezien, blijf je hem toch kijken.

Je pistekaart En nu we het toch over winterse sporten hebben: de wintersport! De Speld helpt je met een mooie pistekaart. Met uitleg. Je vindt ons op de blauwe piste!

Als het hondenweer aanhoudt... Stiekem willen we allemaal van de piste af zoals deze hond. Heerlijk. En je krijgt er ook nog een rugmassage bij als de baan goed geprepareerd is.

Een GEWELDIGE verjaardag gewenst Action ging deze week viral met zijn collectie verjaardagskaarten met geluid. Het zijn namelijk nogal bangers die je niet per se verwacht in een ouderwetse verjaardagskaart. Waar is dat feestje!?

Serieus? Ryan Gosling heeft een award gewonnen voor I'm Just Ken, een nummer uit de Barbie-film. Zijn reactie wanneer hij hoort dat hij wint gaat de hele week al viral, omdat hij op zoveel verschillende situaties van toepassing is.



Pleepapier bij de Plus Het wc-papier van de Plus was deze week volop in het nieuws. Het had namelijk een actie waardoor het maar 1 euro kostte en daar kwamen heel veel mensen op af. Zoveel, dat het vroegtijdig met de actie moest stoppen omdat het een beetje te gek werd. Een Plus besloot daar dan toch even een loopje mee te nemen.