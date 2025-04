Deze Week Viral: aandoenlijk dansje en verschrikkelijk vonnis

Belgisch vonnis

En om toch nog even de minder positieve virals te bespreken, nog eentje: het vonnis van een 24-jarige studenten geneeskunde in Leuven die schuldig werd bevonden aan het verkrachten van een mede-studente, maar vervolgens geen strafblad krijgt want dat zou zijn carrière zo tekenen. Sommige mensen knopen de posts over dit vonnis ook aan de uitspraken van John de Mol destijds over The Voice, dat deze week bekendmaakte terug te komen. De Mol zou in die noodlottige BOOS-aflevering hebben uitgesproken over hoe mensen dan ook wel naar hem toe moeten komen als er iets misgaat. Zich niet realiserend dat het niet zo makkelijk (of zinvol) is. Maar de meeste posts over de zaak in Leuven gaan toch wel over het gemak waarmee zo’n resultaat wordt bereikt: en dat het uberhaupt hierop uitliep.