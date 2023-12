​Deze merken hebben Snapchat helemaal begrepen

Snapchat is een van de meest populaire social media onder jongeren en dat maakt het voor bijvoorbeeld bedrijven een heel interessante plek om aanwezig te zijn. Maar is alleen aanwezig zijn en het standaard adverteren genoeg? Deze merken bewijzen dat een stapje extra zetten de moeite waard is op Snap.

Tele2’s Valentijnsdag Niet iedereen houdt van Valentijnsdag, maar zelfs de haters hebben de Tele2-Love Grills-AR-lens waarschijnlijk wel gebruikt. Hiermee kon je gezichtstattoos bij jezelf aanbrengen en een grill in je mond laten zetten. Heel stoer, maar allemaal om de boodshcap van liefde te verspreiden: ‘Let’s Love Louder’. Het is op zich niet heel bijzonder, een lens, maar toch wisten 1,1 miljoen mensen de lens te vinden, mede omdat hij ook veelvuldig werd gedeeld.

Basic-Fit wil dat je fit je basis wordt Sportschoolketen Basic-Fit, bekend van zijn oranje kleuren, heeft dit jaar duidelijk als missie gesteld om niet alleen de gymrats aan te spreken, maar juist de mensen die zich daar wat minder mee identificeren. Het heeft de eerste augmented reality-sportschool gebouwd waarin je een week lang augmented reality-takeovers kon gebruiken om fit je basis te maken. Denk aan jumping jacks op maandag, squats op dinsdag, maar bijvoorbeeld ook ademhalingsoefeningen en yoga. Er uiteindelijk door alle deelnemende Snapchatters 2,5 jaar bij elkaar getraind.

Bol’s kerst Bedrijven hangen graag campagnes op aan feestdagen en zo ook Bol, dat op een heel toffe wijze de typische dingen die we doen met Kerstmis op de hak nam. Bol heeft een Snapchat Lens gemaakt waarin je allemaal onmogelijke kerstsituaties tegenkomt, zoals slechte moppen van je neef en die luidruchtige tante die veel te hard in je oor schreeuwt. De campagne werd groots aangepakt: inclusief Boomerang-kaarten met de Snap-codes erop. Heel tof bedacht en zeer enthousiast gebruikt.

Heinekens 150ste verjaardag Het Nederlandse biermerk Heineken is natuurlijk internationaal bekend, maar het komt uit ons land en dat deed het eer aan op Snapchat. Het kwam met een lens waarin je je hoofd naar links of rechts kunt kantelen en dan verschillende bijnamen kon kiezen voor hoe wij een Heineken (of eerlijker: een biertje) noemen. Een goudgele rakker, een kouwe kletser of gewoon een biertje. Elke keer vult het glas zich wat meer en uiteindelijk kwam er een grappige AI-glimlach op je gezicht. Heel feestelijk. Het deed het vooral heel erg goed onder 35+’ers, want ja, ook die zijn op Snap te vinden.

Naar het stemlokaal Snapchat heeft met de Nederlandse overheid samengewerkt om te zorgen dat meer jonge mensen op 22 november richting de stembus gingen. Stickers, filters en zelfs een AR-lens werden ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Je ziet hierbij een stemhokje in je kamer en krijgt allemaal stellingen te zien, waarbij je meer leert over de verkiezingen. Heel tof, en een keer niet zo sturend. Verfrissend en innovatief, al kan hiervan natuurlijk niet direct worden gemeten hoeveel succes het uiteindelijk had in de verkiezingen.