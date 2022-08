Er wordt op social media steen en been geklaagd: de Facebook-tijdlijn toont allerlei vreemde berichten. Het zijn veelal berichten die voor beroemdheden en artiesten zijn bedoeld, zoals een onbekende man die aan Jason Statham vraagt waarom hij hem niet terugvolgt, of iemand die een liefdesverklaring doet aan hiphop-artiest Drake. Wat is er aan de hand?

Helaas is daar op dit moment geen antwoord op te geven. Facebook heeft geen verandering aangekondigd en het lijkt ons eerder dat iemand per ongeluk een schuifje heeft opengezet waardoor berichten die ‘openbaar’ voor een specifieke artiest bedoeld zijn ineens voor iedereen zichtbaar zijn. Je kunt bijna de gewone posts van je vrienden en familie niet meer zien, zo vol staat de tijdlijn met berichten die bestemd zijn voor beroemdheden.

Bug, test of nieuw?

Down Detector geeft aan dat het bij 20 procent van de gebruikers voorkomt, maar het lijkt erop dat het bij veel meer mensen het geval is. Het lijkt er in ieder geval wel op dat je alleen de berichten aan artiesten ziet die je zelf ook volgt. Toch kan dit haast niet anders dan een fout zijn: Meta maakt soms wat rare sprongen, maar het begrijpt natuurlijk wel dat zijn gebruikers er niet op zitten te wachten steeds te zien welke sollicitaties, liefdesbrieven en soms zelfs haatberichten er naar beroemdheden worden gestuurd.

Sommige mensen sturen nu juist volop berichten naar artiesten, in de hoop dat veel mensen ze zien. Zolang Facebook niets aan dit probleem doet, hebben ze waarschijnlijk een slimme tactiek gekozen. Maar, wel eentje waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Hopelijk weet Facebook dat ook en is het inderdaad een bug die snel kan worden verholpen.

We houden het in de gaten en hebben Facebook gevraagd om een reactie. Als we meer weten, zullen we dit artikel van een update voorzien.