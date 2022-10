Daar komt ie dan, de optie om Tweets achteraf te bewerken

Het is al tijden een van de meest gevraagde nieuwe features door Tweeps: de mogelijkheid om tweets nadat je ze verstuurd hebt, toch nog te kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld omdat je een tikfout maakte. Of omdat je misschien toch wat te snel en impulsief twitterde. Hoe dan ook de edit-functie werd in april van dit jaar aangekondigd en lijkt nu op het punt staan uitgerold te worden.

Uitrol gestart, maar nog wel in testfase

Sterker nog, in Canada, Australië en Nieuw Zeeland kunnen Twitter Blue abonnees de nieuwe functie al gebruiken. Dat heeft Twitter zelf in een tweet wereldkundig gemaakt. Daarmee is natuurlijk nog niets gezegd over de beschikbaarheid van deze functie in andere landen, en natuurlijk vooral ook bij ons. Bovendien verkeerd de edit-functie nog altijd in een testfase. Ook dat werd enkele weken geleden al bekendgemaakt. Het is vooralsnog alleen beschikbaar binnen Twitter Blue Labs voor Twitter Blue abonnees.