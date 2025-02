De rol van digitale autoriteit in marketing: waarom backlinks essentieel blijven

Autoriteit is belangrijk in de digitale marketing. Een website met autoriteit kan er namelijk voor zorgen dat je een hoge positie krijgt in Google. Hiervoor is het natuurlijk wel belangrijk dat jouw website deze autoriteit krijgt, maar hoe zorg je hiervoor? Zo zijn onder andere backlinks essentieel. Hieronder vertellen we je meer waarom digitale autoriteit in marketing zo belangrijk is en hoe backlinks hierin een rol kunnen spelen.

Waarom backlinks nog steeds relevant zijn

Backlinks zijn links die van een externe website verwijzen naar jouw website. Op een andere website staan dus links die verwijzen naar jouw website: als een bezoeker op deze link klikt, komt diegene op jouw website terecht. Backlinks hebben door de jaren heen een flinke evolutie ondergaan: eerst was het zo dat kwantiteit een belangrijke rol speelde. Er werden allerlei random backlinks geplaatst naar een website, maar tegenwoordig is dat niet meer zo.

Nu speelt namelijk kwaliteit een belangrijke rol. Het is namelijk belangrijk dat de backlinks kwaliteit bevatten: ze moeten van een website met autoriteit afkomstig zijn en moeten goed aansluiten bij jouw eigen website en content. Dankzij deze kwalitatieve backlinks kun jij zelf ook weer autoriteit krijgen op jouw website, waardoor jouw website kan stijgen in de zoekmachine. Vandaag de dag is het nog steeds belangrijk om kwalitatieve backlinks in jouw SEO-strategie te verwerken, met het oog op domeinautoriteit en online zichtbaarheid.

Organisch bereik en backlinks

SEO staat voor zoekmachineoptimalisatie en het gaat erom dat je op een organische manier een hogere positie weet te krijgen – dus waar geen advertenties aan te pas komen. Een manier om jouw website op een organische manier te laten stijgen is door backlinks te verkrijgen van externe kwalitatieve websites.

Je kunt hiervoor denken aan linkbuilding. Linkbuilding is namelijk het proces dat zo wordt genoemd waarbij er externe links op andere websites naar jouw website worden geplaatst. Linkbuilding is een essentieel onderdeel van SEO en mag dus zeker niet worden vergeten. Maar, hoe kom je dan aan deze backlinks? Je kunt linkbuilding toepassen door gebruik te maken van een linkbuildingplatform, waarbij je kunt kiezen tussen verschillende kwalitatieve websites waar jij een link op wil hebben. Zo hoef jij niet zelf op zoek te gaan naar kwalitatieve backlinks, maar staan ze in een overzicht voor je op een rij.

Hoe sterke linkprofielen bijdragen aan thought leadership

Daarnaast kan een sterk linkprofiel bijdragen aan thought leadership, waarbij je als bedrijf wordt gezien als een betrouwbare speler. Met een sterk linkprofiel en een hoge ranking kun je vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen in een niche en dat kan weer bijdragen aan thought leadership.

Tips voor een sterk backlinkprofiel

Hoe bouw je een sterk backlinkprofiel op? Hieronder zetten we een aantal tips voor je op een rij.

Creëer een natuurlijk linkprofiel

Het is belangrijk om een natuurlijk linkprofiel te creëren, waarbij je een balans hebt tussen verschillende soorten links van minder hoge kwaliteit en hoge kwaliteit, en no-follow- en follow-links. Houd er wel rekening mee dat het wel natuurlijk blijft ogen: je wil natuurlijk een penalty voorkomen. Ook is het belangrijk om interne links mee te nemen, waarbij er wordt gelinkt tussen verschillende pagina’s binnen een website.

Denk ook aan de content

Daarnaast is het ook belangrijk om te denken aan de content op de website. Content moet namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden: dit wordt ook wel E-E-A-T genoemd wat staat voor experience, expertise, authoritativeness en trust. De content moet waardevolle informatie bevatten en moet echt iets toevoegen, waarbij je laat blijken dat je veel verstand hebt van het onderwerp. De content op jouw eigen website is belangrijk, maar ook rondom de backlink. Ook is het belangrijk dat een website voldoet aan de waarden van technische SEO, zoals gebruiks- en mobielvriendelijkheid.