Zoeken met een foto: hoe doe je dat?

Niet iedereen gebruikt online eigen foto's. Zo kan het gebeuren dat je op een datingapp of social media te maken krijgt met een catfish. Iemand die de foto's van een ander gebruikt en zich voordoet als die persoon. We kennen dit principe onder andere van het gelijknamige MTV-programma, maar hoe werkt het nu als je zelf met een foto wil zoeken? In de tv-show ziet het er heel gemakkelijk uit: je hoeft alleen een foto te uploaden, waarna je direct ziet waar die foto online allemaal staat. Fotografen gebruiken tools hiervoor ook, want die zijn niet blij wanneer hun foto's onterecht zonder bronvermelding worden gebruikt.

Reverse image search

Het zoeken naar foto's die op elkaar lijken noemen we reverse image search. Je zoekt dus niet naar foto's, maar je wil ontdekken waar een bestaande foto online staat. Naast foto's van jezelf of anderen kan het ook handig zijn als je ergens naar op zoek bent maar niet weet waar je het online kunt vinden, zoals kleding of meubels. De zoekmachine analyseert de door jou ingevoerde foto en vergelijkt deze met andere foto's die online zijn geïndexeerd.

Google Image Search

Één van de handigste tools om een reverse image search mee uit re voeren, is Google Image Search. Hier kun je een eigen foto uploaden door op het camera-icoontje te klikken. Ik probeerde het met één van mijn eigen foto's die ook onderaan de pagina's op deze site staat. Wat ik niet wist, is dat ik dan ook foto's te zien krijg die visueel vergelijkbaar zijn. Dit zijn dus volgens Google mensen die op mij(n foto) lijken.