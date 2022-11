Zin in baklava? Zoek je favoriete eten straks dichtbij op Google

Je zit op de bank en je denkt: ‘Ik heb zoveel zin in baklava’. Of je bent in het buitenland en je smacht naar de lokale specialiteit. Dat is vaak best even een zoektocht, omdat je niet makkelijk kunt zoeken op een gerecht en dan wat er in de buurt is. Tot nu: Google maakt het mogelijk om op basis van een gerecht te zoeken naar een locatie in de buurt waar dat gerecht op de kaart staat.

Zin in een bepaald gerecht

Het is een stuk makkelijker dan op restaurant zoeken. Je hebt immers vaker zin in een bepaald gerecht en niet per se in een bepaald restaurant. Eerst moest je dan door allemaal restaurants heen klikken en hopen dat ze in de buurt waren, terwijl dat nu allemaal veel logischer in elkaar zit: je zoekt gewoon op gerecht en dat scheelt je een heleboel restaurantwebsites bezoeken, zoeken naar menukaarten en die pdf’jes weer uit je bestanden vissen.

Wil je zoeken op een gerecht bij jou in de buurt, dan kun je zoeken op ‘apple pie near me’ of ‘appeltaart bij mij in de buurt’ en je vindt allerlei resultaten voor dat gerecht, inclusief foto’s, beoordelingen en andere restaurantinformatie van waar je een appeltaart kunt eten. Het is ook mogelijk om te filteren op een bepaald dieet, mocht je graag vegetarisch of kosher willen eten.