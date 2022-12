Year in Search 2022: Oorlog in Oekraïne wint nipt van Voice-schandaal

Het jaar is weer bijna voorbij. Tijd voor lijstjes en andere bespiegelingen. Op dit moment loopt de verkiezing voor woord van het jaar en vandaag heeft Google haar jaarlijkse overzicht van populaire – trending – zoektermen. Het zal niemand verbazen dat Oekraïne dit jaar de meest trending zoekterm was, evenals het feit dat enkele ‘hoofdrolspelers’ van het Voice-schandaal in de Top 10 staan.

Van Oekraïne tot en met Quarantaineregels

De oorlog in Oekraïne houdt de (zoek)gemoederen al vanaf eind februari bezig. Opvallend is wel dat we, volgens de trending lijst van Google, veel minder op Rusland zoeken. Het land dat Oekraïne aanviel staat in ieder geval niet in de top 10 van trending zoekopdrachten bij ons.

Jeroen Rietbergen – bekend van het Voice-schandaal, was na Oekraïne de op één na meest trending zoekterm van 2022 en Ali B moest op de vierde plek alleen Viaplay voor zich dulden. De Scandinavische streaming dienst heeft dit jaar voor het eerst de Formule 1 uitzendrechten. Zij waren met name in de eerste weken en maanden van het F1-seizoen veel in het nieuws vanwege problemen met de kwaliteit van de uitzendingen en commentatoren.

Hoewel de coronapandemie meer en meer op zijn eind lijkt te lopen, werd met name begin dit jaar – toen Corona nog volop onder ons was - nog veel gezocht op ‘testen op toegang’ en ‘quarantaineregels’. Verder hebben we in Nederland ook veel gezocht op de enkele maanden geleden overleden Queen Elizabeth en Jeffrey Dahmer, de veelbesproken kannibalistische seriemoordenaar waar Netflix dit jaar een serie over maakte. Enfin, de volledige top 10:

1. Oekraïne

2 .Jeroen Rietbergen

3. Viaplay

4. Ali B

5. Testen voor Toegang

6. Jeffrey Dahmer

7. Wordle

8. Queen Elizabeth

9. HBO Max

10. Quarantaineregels