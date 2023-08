Wat de verminderde vertoning van FAQ-snippets in zoekresultaten voor jouw SEO betekent

In een recente ontwikkeling, gepubliceerd op 8 augustus 2023, heeft Google aangekondigd dat er minder rich snippets van het FAQ- en HowTo-formaat vertoond zullen worden in de Google Zoekresultaten. Deze verandering heeft geleid tot discussies in de online-marketing- en SEO-gemeenschap, aangezien deze betrekking heeft op de manier waarop websites gebruikmaken van schema om de zichtbaarheid te vergroten.



In dit artikel bespreken we wat deze FAQ-snippets inhouden, waarom Google heeft besloten deze wijziging door te voeren en bespreken we manieren om enige negatieve consequenties van deze verandering in te perken.

Wat zijn FAQ snippets?

FAQ-snippets, ofwel Frequently Asked Questions, zijn de korte stukjes informatie die tot voor kort direct in de zoekresultaten werden weergegeven om gebruikers snel relevante antwoorden op veelgestelde vragen te bieden. Deze rich snippets waren een nuttige manier voor websites om hun content onder de aandacht te brengen en aantrekkelijker te maken voor potentiële bezoekers. Iedere SEO-marketeer en elk online-marketingbureau deed er verstandig aan om deze voor van schema te implementeren.

Waarom heeft Google ervoor gekozen deze FAQ snippets minder vaak te vertonen?

De beslissing van Google om de weergave van FAQ- en HowTo-snippets te verminderen, lijkt voort te komen uit een overmatig gebruik van mogelijk misbruik van deze functies door SEO-marketeers. John Mueller van Google had hier zelf over te zeggen:

“Independent of abuse / over-use, things can change on the web / with users / with focus shifts, and it's important to clean up from time to time. (And it's a good reminder to read up about the tragedy of the commons :-)).”

Met andere woorden, Google heeft deze stap genomen om de zoekresultaten schoon en relevant te houden en vormen van zogeheten black hat SEO tegen te gaan.

Hoe ga je als ondernemer of marketeer met deze verandering om?

Als reactie op deze beslissing van Google kunnen website-eigenaren en SEO-specialisten hun aanpak aanpassen om te blijven profiteren van de voordelen van de FAQ-structuur. Enkele maatregelen die zij kunnen treffen, zijn:

Het creëren van losse landingspagina’s: In plaats van alle antwoorden op veelgestelde vragen op één FAQ-pagina te verzamelen, kun je overwegen om afzonderlijke landingspagina’s te maken voor elk belangrijk onderwerp. Dit helpt niet alleen je autoriteit te verhogen, maar verbetert ook de gebruikerservaring door diepgaandere informatie te bieden. Verwijder je structured data niet en blijf schema implementeren: Hoewel er niet snel meer FAQ-snippets vertoond zullen worden, is het belangrijk om deze schema te blijven implementeren op relevante pagina’s en het vooral niet te verwijderen. Dit kan je website namelijk alsnog schaden. Zorg ervoor dat je de structured data die je wel implementeert, correct en consistent volgens de richtlijnen van Google toepast. Focus op kwaliteit en autoriteit: Google heeft aangegeven dat FAQ-snippets voortaan grotendeels voorbehouden zullen zijn aan gezaghebbende overheids- en medische websites. Werk aan het opbouwen van de autoriteit van jouw website door hoogwaardige, relevante en up-to-date content te bieden.

Hoe nu verder te gaan?

Zoals we hebben gezien, zal de recente verandering in de weergave van FAQ- en HowTo-snippets in de Google Zoekresultaten zeker gevolgen hebben voor de SEO-gemeenschap. Echter, door op een andere manier naar structured data te gaan kijken en zowel kwalitatieve als autoritaire content aan te blijven leveren, kunnen website-eigenaren en ondernemers nog steeds blijven profiteren van verhoogd organisch zoekverkeer.

Onthoud dat dit soort veranderingen in het digitale landschap normaal zijn, blijf zoveel mogelijk op de hoogte van de wijzigingen die Google periodiek doorvoert en laat je hier niet teveel door afschrikken. Dan ben je klaar om iedere revolutie op het gebied van zoekmachineoptimalisatie het hoofd te bieden.

