Wat zoeken we het meest op Google rond kerst?

Wanneer de feestdagen voor de deur staan, verandert steevast het zoekgedrag van Nederland. Velen bereiden zich voor op een paar mooie dagen met familie en vrienden en alles wat daarbij komt kijken, iets wat je dan ook zeker terugziet in Google. Maar de opvallendste jaarlijkse stijging? Die is waarschijnlijk niet wat je denkt.

2022

Feestdagen of niet, natuurlijk blijven we ons steevast verwonderen over actualiteit. Trending zoekopdrachten in Google zijn de afgelopen dagen bijvoorbeeld zanger Rob de Nijs, presentator Annechien Steenhuizen, darts, schaatsen en de film Avatar: The Way of Water. Het populairst in Google Zoeken in Nederland is het weer, zoals zo vaak. "Krijgen we een witte kerst?"

Corona

Maar de afgelopen 2 jaar heeft Google in december ook een toename in het aantal zoekopdrachten gezien die te maken hebben met het coronavirus, zoals de zoekopdracht corona, waarschijnlijk om meer te weten te komen over de geldende richtlijnen en adviezen. Vorig jaar viel ook boosterprik op, omdat de oppepcampagne toen in volle gang was. Dit jaar is er in aanloop naar de feestdagen niets meer te zien van het coronavirus in de trending zoekopdrachten. Niet zo vreemd want het is na 2 jaar eindelijk weer een normale kerst.

Groenten

Waarschijnlijk is dit dan ook de tijd dat er bij sommige mensen lichte paniek ontstaat omdat er straks ineens weer een lekker kerstdiner op tafel moet worden gezet. Nederlanders komen naar Google om ook op zoek te gaan naar recepten voor het ultieme kerstdiner.

Check onderstaande grafiek, die de interesse in zoekopdrachten naar recepten laat zien – bijna elke piek die je in de grafiek ziet, is ieder jaar opnieuw in de laatste helft van december.