Nederlanders massaal op zoek naar ​campers en caravans

Meer dan ooit is Nederland naarstig op zoek naar campers en caravans voor de komende zomer. Het afgelopen half jaar werd op Marktplaats ruim 9 miljoen keer naar de mobiele vakantiewoningen gezocht. Daarmee zijn de zoekwoorden ‘camper’ en ‘caravan’ naast vaste favoriet ‘gratis’, de meest gezochte woorden op Marktplaats van dit moment. De vraag naar campers en caravans stijgt zo snel en hard dat het voor aanbieders niet meer bij te benen is. Met gemiddeld 10.000 campers en caravans per maand blijft het aanbod dan ook ver achter op de vraag.

Dat deze zomer er wederom een wordt van auto- en kampeervakanties, ziet Marktplaats ook duidelijk terug in de zoekterm ‘kampeerspullen’. Nederlanders zochten daar de afgelopen zes maanden bijna 100.000 keer naar, een ruime verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Meest gezochte kampeeritems zijn dakkoffers, dakdragers, kampeertafels en -stoelen.

Camper

Met bijna zes miljoen zoekopdrachten in de eerste zes maanden van 2021 is camper - na gratis – op dit moment de meest gebruikte zoekterm op Marktplaats, op de voet gevolgd door zo’n 3.5 miljoen zoekopdrachten naar caravans. Een flinke stijging ten opzichte van een jaar geleden toen Nederlanders in dezelfde maanden 2.6 miljoen keer naar campers en twee miljoen keer naar caravans zochten.

Opvallend is dat ondanks de stijgende vraag, het aanbod in het afgelopen half jaar niet steeg op de handelssite, maar zelfs daalde. Een kleine 64.000 advertenties in de eerste zes maanden van 2021 tegen 69.000 in 2020 in dezelfde periode vorig jaar. De populairste campermerken zijn op dit moment Volkswagen, Ford en Fendt.

“Ieder jaar zien we vanaf mei een stijging in het aantal zoekopdrachten naar campers en caravans. Dit jaar startte deze zoektocht al in januari en de vraagt blijft nog steeds hoog. Zo sterk dat het aanbod er totaal niet tegenop gewassen is. Dit horen we ook van de zakelijke aanbieders op ons platform”, aldus woordvoerder Maaike Veeling.

2021: kampeerzomer



Naast de kampeerwagens is de kampeertrend ook terug te zien in andere kampeerbenodigdheden. Zo zochten Nederlanders ook vaker naar een dakkoffer, ruim 500.000 zoekopdrachten versus 304.000 dezelfde periode vorig jaar. Het zoekgedrag naar een dakdrager verdubbelde (ruim 40.000 versus 24.000). In de statistieken van Marktplaats valt verder op dat er het afgelopen halfjaar veel meer gezocht is naar kampeerspullen.

Nederlanders typten bijna 100.000 keer ‘kampeerspullen’ in de zoekbalk versus 43.000 keer in dezelfde periode vorig jaar. Het zoekgedrag naar een kampeertafel is ruim verdriedubbeld (38.500 versus 14.500). Naar een kampeerstoel zochten we ruim 15.000 keer (5.700 vorig jaar).

[Fotocredits - Andrey Armyagov © Adobe Stock]