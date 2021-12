Google Year in Search de populairste zoekopdrachten van 2021

De video van Year in Search 2021 is een mix van momenten uit de internationale trendinglijsten. Volgens Google is het opvallend dat mensen over de hele wereld en in alle talen meer dan ooit op zoek waren naar onderwerpen die met genezing te maken hadden. Er bleek het afgelopen jaar vooral een wereldwijd verlangen te zijn om te helen, waarbij vragen als 'zelfgenezing', 'hoe te genezen van trauma's' en 'helingsproces' nieuwe hoogten bereikten.

De uitspraak dat Google alles eerder weet is nu eenmaal een feit. Ons zoekgedrag is op dat punt heel bepalend. Traditioneel komt de zoekmachine jaarlijks met hun ‘Year in Search’, een overzicht van de meest populaire zoekopdrachten van het afgelopen jaar. Achteraf blijkt vaak dat we veel onderwerpen alweer vergeten zijn. Maak zelf maar een eigen lijstje met onderwerpen waarvan jij denkt dat die trending waren het afgelopen jaar. En daarna vergelijk je het met Google.

Het is einde jaar, tijd voor ontelbare lijstjes over welk onderwerp dan ook. Maar heel eerlijk er is natuurlijk maar één ultieme plek waar je echt kunt zien wat ons bezig heeft gehouden het afgelopen jaar. Die plek heet Google en dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. We kunnen immers al heel lang niet zonder de populairste zoekmachine ter wereld en gebruiken Google dagelijks.

De populairste zoekopdrachten in Nederland

Het zal niemand verrassen dat het trieste nieuws rond Peter R. de Vries in Nederland de meest gezochte zoekopdracht is geweest. Het EK voetbal scoorde eveneens hoog net als de Stemwijzer. Covid-19 of Corona (vorig jaar meest gezocht) verdween uit de top-10 mede waarschijnlijk door de aanhoudende overload van de dagelijkse berichtgeving over het onderwerp. De zoekopdrachten die hier aan gerelateerd zijn, staan in een eigen categorie.



Algemeen



1) Peter R. de Vries

2) EK 2021

3) Stemwijzer

4) Avondklok

5) Testen voor Toegang

6) Sneeuwradar

7) Olympische Spelen

8) iPhone 13

9) Nelson Valkenburg

10) WhatsApp storing

Coronavirus



1) Avondklok

2) Testen voor Toegang

3) Coronatest

4) Coronacijfers

5) CoronaCheck-app

6) PrullenbakVaccin

7) Vaccinatieafspraak maken

8) Janssen-vaccin

9) Coronavaccinatie

10) RIVM vaccinatie

Technologie



1) iPhone 13

2) WhatsApp storing

3) Microsoft Teams

4) CoronaCheck-app

5) Zoom

6) Vodafone storing

7) FIFA 22

8) Wombo AI

9) Clubhouse

10) Among Us

TV, Series en Films



1) Squid Game

2) Bridgerton

3) Deal or No Deal

4) The Serpent

5) Big Brother

6) Lupin

7) Dansmarathon

8) Ex on the Beach

9) Expeditie Robinson

10) Sinterklaasjournaal





Je vraagt het Google

Naast het zoeken op onderwerpen gebruiken we Google ook steeds vaker voor het vinden van antwoorden op dingen die we niet altijd weten. Het zijn vragen die bijvoorbeeld met Hoe- en Wat is- beginnen. De meest populaire vragen verbazen wel. Wat is matineus is blijkbaar iets wat ons bezig houdt.

Hoe?



1) Hoe laat speelt Nederland?

2) Hoe oud is Stefan de Vries?

3) Hoe kom ik aan het gele boekje?

4) Hoe laat is de persconferentie?

5) Hoe gaat het met Peter R. de Vries?

6) Hoe lang duurt corona?

7) Hoe betrouwbaar is een zelftest?

8) Hoe laat begint de F1?

9) Hoe lang in quarantaine?

10) Hoe moet je stemmen?

Wat is?



1) Wat is 2G?

2) Wat is een antigeentest?

3) Wat is een flixie?

4) Wat is cenosillicafobie?

5) Wat is matineus?

6) Wat is de toeslagenaffaire?

7) Wat is een zelfstandig naamwoord?

8) Wat is Clubhouse?

9) Wat is een TIA?

10) Wat is een lijdend voorwerp?