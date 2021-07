Het lijkt erop dat we ook dit jaar vooral thuis spenderen. Naar het echte casino zit er dus ook nog even niet in. Online dan maar? Dit zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van online casino’s in 2021.

Als we het hebben over ontwikkelingen op het gebied van online casino’s, dan is er één onderwerp dat we moeten bespreken, namelijk de legaliteit van spelen in een online casino. Op dit moment is het online casino in Nederland niet gelegaliseerd. Dat betekent dat goksites wel kunnen worden gebruikt door Nederlanders, maar ze mogen geen reclame maken of een site in het Nederlands maken.

Kansspelwet

Wanneer de legalisering van online casino’s via de kansspelwet er eenmaal doorheen is, kunnen aanbieders van de digitale goklocaties een vergunning aanvragen bij de Nederlandse overheid. Dat kan sinds begin vorige maand, al zal de eerste licentie waarschijnlijk pas worden toegekend op 1 oktober. Op dat moment kunnen online casino’s dan wel reclame maken in ons land, én zowel hun website als hun klantenservice in het Nederlands voeren.

Uiteraard gaat deze verandering gepaard met andere regels. Zo moeten ze zorgen dat ze verslaving niet in de hand werken en worden gebruikers in een register gezet om ze tegen zichzelf te kunnen beschermen. Het is echter ook positief, want onder andere Holland Casino krijgt waarschijnlijk zo’n licentie, wat betekent dat je dan ook online terecht kunt bij deze vertrouwde speler. We hopen dat we tegen die tijd een online casino review kunnen plaatsen over onze bevindingen in het online Holland Casino.

Cryptovaluta

De verwachting is daarnaast -niet alleen door deze ontwikkeling, al zal deze daar zeker aan bijdragen- dat de online casinomarkt enorm zal groeien. Waar er in de wereld in 2020 67,5 miljard dollar is omgezet, wordt er verwacht dat dit in 2023 92,9 miljard dollar wordt. Dat wordt onder andere door die legalisatie verwacht, maar ook door de populariteit van mobiel gamen en omdat online casino’s steeds vaker cryptovaluta accepteren.

Daarnaast zien we ook meer diversiteit binnen gokplatforms. Spellen als poker en blackjack zijn nog altijd het meest populair, maar er komen ook steeds meer spellen bij en bekende spellen krijgen net even een andere draai. Denk bijvoorbeeld aan fruitmachines die net even andere gameplay of mogelijkheden krijgen. Juist met meer keuze op een gokplatform, kun je verwachten dat er ook meer mensen gaan spelen. Tegelijkertijd zien mensen die misschien eerst in een andere business werkten, maar door de wereldsituatie zijn geraakt, waarschijnlijk ook brood in online casino’s. Hierdoor worden er naar verwachting meer online casino’s geopend en zijn er tegelijkertijd dus meer spelers die meedoen.

Uiteindelijk hopen we dat de kansspelwet er nu echt komt, want hij is al meerdere malen uitgesteld. Online gokken kan erg leuk zijn, maar het is goed dat er wel in de gaten wordt gehouden of mensen wel keuzes maken die geestelijk en financieel verstandig zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

