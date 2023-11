Google Trends: PVV grootste partij in acht provincies

Een dag voor de verkiezingen stijgen GroenLinks-PvdA en met name de PVV plots hard in de peilingen. Volgens Google Trends, een belangrijke indicator voor welke onderwerpen in de samenleving leven, is de PVV in acht van de twaalf provincies zelfs de populairste partij. Alleen in de drie Randstedelijke provincies en Noord-Brabant blijft de VVD de partij van Geert Wilders nipt voor. Zo blijkt uit recent onderzoek van PR-bureau Tijd voor Publiciteit op basis van Google Trends-data.

GroenLinks-PvdA het grootst in Utrecht Naast de PVV maakt ook GroenLinks-PvdA sinds afgelopen week een sterke opmars. Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman kan trots zijn, want in de provincie Utrecht - en in ‘zijn’ stad Utrecht in het bijzonder - leeft de partij het meest. Maar ook in Drenthe en Groningen lijkt het nieuwe linkse blok een mooie uitslag te kunnen gaan noteren. In het Noorden lijkt het, gezien de populariteit van de PVV in Friesland, dus een kwestie van uitersten.

Het is nog 1 dag en dan mogen we naar de stembus. Op zo’n dag kan er nog van alles gebeuren. En er zijn nog veel kiezers die pas op het laatste moment, als ze in het hokje staan met het rode potlood, kiezen op wie ze gaan stemmen. Als we Google Trends moeten geloven staan de PVV en GroenLinks-PvdA er op het moment het beste voor. [Fotocredits - dennizn © Adobe Stock]

Google Trends data De grootste populariteit geniet de PVV sinds afgelopen week in Friesland. Vooral in de plaatsen Dronryp, Garyp en De Westereen kan het haast niet anders dan dat de partij hoge ogen gaat gooien. Google Trends baseert zich daarbij overigens niet enkel op de zoekterm ‘PVV’, maar analyseert het totale zoekgedrag van Nederlanders en voegt dat samen tot een indexscore voor een bepaald thema, in dit geval de PVV. De plaatsen waar deze partij landelijk gezien het meest leeft zijn Ter Aar, Bunschoten-Spakenburg, Schoonhoven, Volendam en Raamsdonksveer.