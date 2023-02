Factcheck marathon van samenwerkende media

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten organiseren een aantal (regionale) kranten samen met Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden en het actualiteitenprogramma Pointer van KRO-NCRV een factcheck marathon. Doel van deze actie is om consumenten, die op 15 maart hopelijk gaan stemmen, te helpen fake-nieuws en desinformatie te herkennen.

Politici doen alles om stemmen te winnen

Dat doen zij onder andere door de claims die politieke partijen tijdens de campagne voor de Proviciale Staten verkiezingen het land in slingeren op waarheid te toetsen. Tijdens politieke campagnes doen partijen er immers alles aan om ‘zieltjes’ (lees: stemmen) te winnen. De beloftes die gedaan worden kunnen al vaak niet allemaal (of helemaal) waargemaakt worden, maar er worden tijdens deze campagnes ook informatie verspreid die niet altijd (helemaal) in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Daarom hebben journalisten van het AD en de aangesloten regionale kranten, Pointer en Nieuwscheckers de handen ineengeslagen. Zij gaan vanaf 6 maart controleren of opzienbarende claims die voorbij komen kloppen met de feiten.

Ook spitten ze verkiezingsplannen door op zoek naar des- en misinformatie en wordt een verkiezingsdebat live gefactcheckt. Daarbij richten ze zich op de belangrijkste thema's van de verkiezingscampagne: wonen, energie, het asielvraagstuk, vervoer en de stikstofproblematiek.

Zowel positieve als negatieve resultaten worden gemeld

De resultaten van de verschillende factchecks worden online bekendgemaakt en gepubliceerd op de websites van de verschillende nieuwsmedia. Uiteraard beperken zij zich daarbij niet alleen bij het melden van valse claims en feiten. Ook wanneer blijkt dat een opmerkelijke claim of feit wel degelijk klopt, zal dat gemeld worden. Dat gebeurt onder andere tijdens het factcheckdebat.

“De Provinciale Statenverkiezingen zijn nu misschien wel belangrijker dan ooit. Toch weten kiezers maar weinig van de bestuurslaag die bepalend is voor stikstof- en woonbouwplannen. Het maakt dat er makkelijk van alles kan worden beweerd. Dat willen we met vereende krachten weerleggen en zo de kiezer in staat stellen om een bewuste keuze te maken op 15 maart”, vertelt Rennie Rijpma, hoofdredacteur AD.

“Wij willen politici en journalisten scherp houden in de aanloop naar de verkiezingen en kiezers helpen om zelf te bepalen wat er waar is van de beweringen van politici”, aldus Nieuwscheckers-coördinatoren Peter Burger en Alexander Pleijter.