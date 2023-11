Gelukkig: Bing en Edge worden iets minder dwingend

Het is soms om gek van te worden: als je op een Windows-computer werkt, dan word je zo’n beetje gedwongen om de Edge-browser te gebruiken. Daar komt ook nog eens de Bing -zoekmachine bij, want zelfs als je voet bij stuk houdt en voor de Chromebrowser kiest, dan word je meteen naar Bing geleid voor je zoekopdrachten. Behoorlijk irritant, want Bing zoekt nu eenmaal anders dan bijvoorbeeld Google en je krijgt dan ook heel andere zoekresultaten waar je soms helemaal niet op zit te wachten. Ook binnen Windows zit het ingebakken, maar dat wordt straks wat ‘milder’.

@Microsoft Why can't I uninstall the ultra annoying Microsoft Edge from my Windows 10 PC? pic.twitter.com/3TrJGQLUc6

Edge en Bing

Als je een computer of laptop hebt die op Windows 11 of Windows 10 draait, dan zal je merken dat je binnenkort niet meer automatisch zoekt via Bing. Je krijgt meer mogelijkheden om te kiezen waarmee je wil zoeken en dat betekent dat je uiteindelijk zelfs andere zoekmachines kunt toevoegen aan de zoekfunctie die we binnen Windows kennen. Een grote plus, want hierdoor voelt je computer straks meer zoals andere ervaringen: denk bijvoorbeeld aan je smartphone.

Het wordt ook mogelijk om de Edge-browser te verwijderen, waardoor je niet per ongeluk steeds alsnog Edge gebruikt of regelmatig wordt gevraagd of je niet Microsofts browser zou gebruiken of waarom je er überhaupt voor kiest om Chrome te gebruiken in plaats van Edge. Microsoft is veel te fanatiek met het ‘word of mind’ maken van Edge , en vooral het laten gebruiken. Andere browsers krijgen bijna geen mogelijkheden meer om er tussen te komen en dat is behoorlijk vervelend. Gelukkig wordt dat minder wanneer Bing en Edge ook op Windows-laptops en - desktops.