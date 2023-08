De Google zoekbalk gaat nu grammatica checken

Spellingcontrole kennen we inmiddels: een kringeltje onder het woord (of zelfs automatische verbetering) en je hebt niet meer een zin geschreven over een srtandbal, maar gewoon een strandbal. Waar echter vooral veel taalfouten insluipen, dat is grammatica. Ook daar gaat Google iets aan doen.

Grammar Check

Je kent het wel: je wil weten of het de spits afbijten is of het spits afbijten en je typt dat even in de Google-zoekbalk om in de resultaten te kijken wat taalwebsites ervan zeggen. Heel handig, maar het kan nog beter. Zoals je ook rekensommen kunt laten uitrekenen door de zoekbalk van Google, kun je nu ook je grammatica laten controleren, direct binnen Google. Dat scheelt je weer een klik naar een andere site.

Helaas is de functie op dit moment alleen voor Engelse zoekopdrachten van kracht, maar hopelijk komt dit ook snel naar Nederlandse zoekopdrachten. In het Engels kun je dan bijvoorbeeld in de zoekbalk typen: ‘The flower grow on the soil grammar check’ en Google vertelt je dan dat het grows moet zijn. Deze functie werkt op basis van kunstmatige intelligentie en helpt je dus met kijken of de zin die je hebt getypt klopt.