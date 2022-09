​Zo zorg je dat je voordelig internet hebt

Het leven wordt duurder en waar je over het algemeen iets minder invloed hebt op de prijs van gas en elektra, heb je dat wel op je internet. Zo kun je natuurlijk internet vergelijken, maar er is meer wat je kunt doen om te zorgen dat je vooral niet te veel betaalt voor je online tijd.



Kijk naar wat je nodig hebt

Veel mensen hebben een veel te duur en groot abonnement. Met internetabonnementen werkt het namelijk als volgt: hoe hoger je internetsnelheid, hoe hoger je rekening. Vaak kun je bijvoorbeeld als alleenwonende prima doen met het goedkoopste abonnement. Bovendien zijn providers natuurlijk de beroerdste niet: als jij je abonnement toch omhoog wil doen, dan zullen ze dat niet weigeren: ze verdienen er immers meer mee.

Kijk of je kunt combineren

Wil je ook een huistelefoon en een televisie-abonnement, dan kun je beter een pakket afsluiten met internet dan dat je alles apart afneemt. Kijk bijvoorbeeld ook naar mobiel bellen: Ziggo en Vodafone zijn één bedrijf en bieden dus korting op je abonnement als je mobiel met Vodafone belt en internet en thuis met Ziggo. Voor T-Mobile geldt bijvoorbeeld dat je korting krijgt als iemand anders in je huishouden ook T-Mobile gebruikt. Slim combineren zorgt vaak voor korting, maar blijft bedenken: heb ik dit echt nodig? Kijk je bijvoorbeeld nog wel televisie, of Netflix jij al je series bij elkaar?

Check welke providers er beschikbaar zijn

Vaak ben je geneigd om gewoon voor de grote providers te kiezen, maar misschien is een kleinere provider wel beter passend. Met Internetten.nl kun je bijvoorbeeld makkelijk internetaanbieders vergelijken en kun je überhaupt zien wie er in jouw postcodegebied internet leveren. Misschien wil je wel glasvezel, maar is dat er nog niet in jouw straat. Je zou dan bijvoorbeeld zelfs met je buren een initiatief kunnen starten om te zorgen dat dat versneld jullie kant op komt.

Bel je huidige provider

Het klinkt misschien raar, maar de kans is groot dat je al een provider hebt en het is heel verstandig die eens op te bellen. Leg je probleem voor en geef aan dat je bij concurrent x of y een betere deal hebt. Vaak doet een provider dan zijn best om je toch te houden en dat scheelt jou weer allerlei administratieve rompslomp en kans dat je je internet bijvoorbeeld een dag moet missen omdat de oversluiting niet goed gaat.

Ben je ZZP’er?

Als je ZZP’er bent, of misschien je partner, dan kun je afhankelijk van het gebruik ook een internetabonnement afsluiten op de zaak. Hiermee kun je je internet van de belasting aftrekken en dat maakt het toch net weer even iets goedkoper.

Laat je niets wijsmaken

Zorg dat je niet klakkeloos overneemt of gelooft wat een provider zegt, maar doe eerst goede research voordat je een gesprek in gaat of een keuze maakt. Vaak worden er geweldige dingen belooft, maar geldt er bijvoorbeeld maar twee maanden korting. Het heeft echt zin om even goed door te rekenen hoe en wat en vooral om meer te weten over welk type internet je wil en wat je nodig hebt. Ga niet over een nacht ijs en denk goed na voordat je een keuze maakt: het voordeel aan het internet is dat het over het algemeen niet ineens aanzienlijk duurder wordt, zoals gasprijzen dat wel doen. Neem je tijd en uiteindelijk ben je veel goedkoper uit. Succes!

[Fotocredits - alphaspirit © Adobe Stock]