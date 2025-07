Waarom je deurbel tegenwoordig je beste reisgenoot is

Het klinkt gek, maar dat oogje naast je voordeur is misschien wel het enige dat je deze zomer écht nodig hebt om te ontspannen. Geen extra bikini. Geen nieuwe oplader. Gewoon die slimme deurbel met camera. En daar is best een goede reden voor.

We gaan op vakantie, maar blijven thuis in ons hoofd

Je kunt je koffers nog zo zorgvuldig pakken, je planten water geven, de buurman lief aankijken en je mail uitzetten — maar je hoofd? Dat laat zich niet zomaar uitchecken. Uit een recent onderzoek van Ring (inderdaad, van die deurbellen) blijkt dat 47% van de Nederlanders op vakantie ligt te piekeren over thuis. En dat zijn blijkbaar niet alleen de die-hard controlfreaks onder ons.

Waar piekeren we dan zoal over:

54% maakt zich zorgen over de beveiliging van het huis

34% denkt aan dorstige planten en verwelkte tuinen

23% vreest misgelopen pakketjes

16% is bang voor onverwachte bezoekers

Het klinkt misschien alsof je je druk maakt over kleine dingen, maar het zijn wel precies die details die als een open tabblad in je hoofd blijven draaien.

Je mist een pakketje en niemand weet het

Misschien herken je dit van de beelden: de pakketbezorger komt, niemand thuis dus, ziet je papiercontainer staan, stopt het doosje erin, gooit een briefje in je brievenbus — en dat terwijl jij lekker op de camping in Spanje zit. Of nog ongemakkelijker: het briefje ligt er, maar het pakket ligt op een afhaalpunt. Niemand weet het, dus niemand haalt het. En dan gaat het meestal mis, want na een aantal dagen wordt het retour afzender gestuurd.

En dat is precies waarom steeds meer mensen hun huis willen blijven zien. Niet om alles te controleren, maar om rust te voelen en ‘in control’ te blijven.

Even stiekem kijken betekent weer een paar dagen gerust

Uit dat onderzoek blijkt dat 29% van de ondervraagden al slimme apparaten of camera’s gebruikt om een oogje in het zeil te houden. Nog eens 28% checkt regelmatig live mee via apps of deurbellen. En 53% geeft aan zich op vakantie beter te kunnen ontspannen als ze virtueel kunnen meekijken. Het klinkt aannemelijk.

Een camera naast je voordeur zodat je weet: “Pakketje afgeleverd.” Of je camera in de woonkamer die laat zien dat de buren je kat even eten komen geven. Dat is mentale ruimte — dat geeft rust. Zelfs als je niet kijkt, weet je dat je wél kúnt kijken.