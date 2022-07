​Waarom een abonnement voor internet en televisie nog steeds fijn is

‘We knippen allemaal de kabel door!’ Het wordt al jaren geroepen, maar nog steeds kijken heel veel Nederlanders graag analoog televisie. Lekker op de bank ploffen na werk of sporten en genieten van actualiteiten die je sowieso op de streamingdiensten niet zomaar kunt vinden. Er zijn genoeg redenen om nog steeds voor een internetabonnement met televisie te kiezen.



Het is relatief goedkoop

Een internetabonnement bij Ziggo kost 53 euro, maar wil je er ook televisie bij, dan kost dat je maar 17,50 euro extra per maand. Is dat duurder dan een streamingdienst? Ja, maar je hebt wel heel veel kanalen waar je normaal meerdere streamingdiensten voor zou moeten afsluiten. Wil je TLC zien, dan heb je Discovery nodig, terwijl je voor RTL 4-programma’s Videoland nodig hebt.

Je hebt meer privacy

Het algoritme van streamingdiensten zorgt ervoor dat ze precies kunnen aanrader wat je leuk vindt, op basis van jouw gedrag. Niet iedereen is daarvan gediend. Het gevoel hebben door zo’n computer in de gaten te worden gehouden, dat voelt voor sommigen alsof je bekeken wordt. Op televisie krijg je heel algemene advertenties te zien en wordt er niet geluisterd naar je voorkeuren, waardoor je misschien niet altijd reclames en series ziet die in eerste instantie bij je passen, maar die je wel meer privacy bieden omdat er niet wordt bijgehouden wat je kijkt.

Het biedt regelmaat

Alles on demand kunnen kijken heeft als voordeel dat je precies kunt zien wat je wil, wanneer je wil, maar het kneuterige op tijd ergens voor op de bank moeten zitten heeft ook wel iets. Een fijne routine in je dag, zoals elke dag ontbijten met het NOS-journaal op de NPO, of na het eten altijd even Goede Tijden, Slechte Tijden met het toetje. Ook voor mensen met kinderen is die regelmaat van televisie heel fijn. Klokhuis gezien? Hup, naar bed.

Je kunt meepraten

Natuurlijk praten collega’s ook veel over streamingdiensten (en gelukkig is het ook mét televisieabonnement niet verboden om een streamingdienst af te nemen), maar er wordt door veel mensen nog televisie gekeken op de gewone wijze. Sommige dingen worden steevast de volgende dag op kantoor bij de koffie besproken en het is wel zo leuk om dat te kunnen meepraten over het commentaar dat er nu weer was in RTL Boulevard of die bizarre aflevering van Catfish die op MTV te zien was.

Je leert nieuwe dingen kennen

Hoewel zappen voor de mensen bij je op de bank vaak irritant is, omdat iedereen nu eenmaal een ander zapritme heeft, heeft het wel degelijk een belangrijke functie. Je kunt door zappen nieuwe programma’s tegenkomen die je misschien wel heel gaaf vindt. Dat kan op streamingdiensten ook wel, want die schotelen je ook regelmatig trailers en aanraders voor, maar zappen zoals op televisie, dat kun je op een streamingdienst niet.

Internet en televisie

We hebben nu vijf redenen genoemd waarom een abonnement op internet en televisie een goed idee is. Internet heb je toch al nodig, dus het is heel makkelijk om daar dan ook meteen televisie bij te nemen. Bovendien bieden sommige providers ook de mogelijkheid om er vast streamingdiensten bij te nemen, waarbij je vaak een goede deal krijgt. Denk bijvoorbeeld aan ViaPlay voor de Formule 1.

Probeer ook online vergelijkingen op te zoeken tussen verschillende providers en vergeet hierin ook je mobiele abonnement én je gezinsleden niet mee te nemen. Er zijn diverse providers die pakketten verkopen waarbij je maandelijks extra korting krijgt op je mobiele abonnement als je huisgenoten bij dezelfde provider zitten, of als je ook internet en televisie afneemt. Als je het heel slim bij elkaar puzzelt, dan ben je helemaal niet zoveel kwijt aan deze zo belangrijke zaken voor in huis. Je weet nu waarom dat televisie-abonnement zo handig is en waarom het internet belangrijk is, dat hoeven we je niet te vertellen: anders had je dit artikel immers niet kunnen lezen.

Veel kijkplezier!