​Voormalig centraal bankier geeft eigen crypto asset uit

Cryptomunten zijn de afgelopen jaren erg populair geworden. Veel minder bekend is het algoritmisch verhandelen hiervan. Het bedrijf Blockchain Investments & Co. onthult een eigen token, toepasselijk genaamd Blockchain Investments Token (BIT), die hierin een belangrijke nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt. Gebruikers kunnen hiermee zelf Non-Fungible Token (NFT) Bots creëren. Dit zijn geavanceerde handelsalgoritmes die worden opgeslagen en overgedragen op de blockchain.

Blockchain Investments



Blockchain Investments & Co. is een crypto asset vermogensbeheerder opgericht door een voormalig medewerker van de Europese Centrale Bank (ECB). Het bedrijf werkt al jaren samen met NASDAQ Global Exchange en is lid van de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), een initiatief gestart door de Europese Commissie. Het bedrijf onderscheidt zich door een diepgaande, hoogwaardige, op kennis gebaseerde benadering van de financiële aspecten & technologische fundamenten van crypto en digitale activa.