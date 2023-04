Vliegticket toch goedkoper? Google Flights geeft je geld terug

Een vlucht boeken is net als in een soort pot met toverdrank roeren. Een vlucht die de ene dag 50 euro kost, kan een paar weken later zomaar 250 euro kosten of zelfs nog meer. Er is geen peil op de trekken, die vliegprijzen . Google wil je daarin iets meer navigeren met een prijsgarantiebadge, en als de prijs toch nog stijgt, dan krijg je je geld terug.

Google heeft de nieuwe mogelijkheden voor Google Flights onthuld in een blog . “We controleren de prijs elke dag tot het vertrek, en als de prijs daalt, sturen we je het verschil terug via Google Pay. Je kunt nu boeken met het vertrouwen dat je geen geweldige deal misloopt. Tijdens dit proefprogramma zijn prijsgaranties alleen beschikbaar voor 'Book on Google'-routes met vertrek uit de Verenigde Staten. Ga naar het Helpcentrum voor meer informatie.”

Op Google Flights kun je nu ook al zien of de huidige prijzen laag, gemiddeld of hoog zijn in vergelijking met de geschiedenis van die vlucht. Google introduceert nu echter een pilot (dat was een onbedoelde woordgrap) van de prijsgarantiebadge. Op die manier laat Google je weten er zeker van te zijn dat je die prijs die je hebt betaald niet nog zal zien dalen. Gebeurt dat wel, dan krijg je niet je geld terug van het hele ticket, maar wel van het prijsverschil.

Duurzaamheid

Voordat je dat doet, kun je echter beter dit artikel verder lezen, want we hebben slecht nieuws voor je: de pilot is alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is te hopen dat het snel uitrolt naar de rest van de wereld, want we leven hier in een land met veel reislustige types.

Aan de andere kant werkt het wel in de hand dat mensen eerder een vlucht boeken, wat natuurlijk weer minder duurzaam is. Dan kan Google nog zo goedbedoeld de CO2-uitstoot vermelden bij elke vlucht: als je voor een zachte prijs een vlucht kunt boeken waarvan je weet dat je er niet op vooruit gaat wanneer je hem later boekt, dan zal de keuze om te boeken aanzienlijk makkelijker zijn.