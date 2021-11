​Tinder brengt Swipe Night: Killer Weekend naar Nederland

Tinderen is vanaf zondagavond een stuk leuker, want om 18:00 uur Nederlandse tijd verschijnt Swipe Night: Killer Weekend. Dit is een interactieve detective waarin je samen met je match op zoek moet naar de dader.

Swipe Night

We schreven al eerder over Swipe Night, maar nu komt het tweede seizoen van de Emmy-genomineerde serie naar Nederland. Geen ramp dat we lang hebben moeten wachten: het is namelijk een nogal tijdloze whodunnit om het Tinderen even wat spannender te maken. Swipe Night: Killer Weekend vertelt het verhaal over een weekendje weg waarop iemand een verjaardag te vieren heeft, maar dan gaat het finaal mis tussen de vrienden.

Je zit niet alleen middenin het verhaal, je wordt zelf ook gezien als verdachte. Hierdoor moet je zorgen dat je wijs swipet, want dat is hoe je bepaalt hoe het verhaal afloopt. Je moet meer dan tien keuzes maken, maar je ziet nooit het hele plaatje. Aan het einde van de week moet je je verdachte kiezen en krijg je in Fast Chat een andere Tinder-gebruiker te spreken. Iemand die een andere verdachte in zijn of haar hoofd heeft. Omdat niet iedereen hetzelfde te zien krijgt, kun je met elkaar praten over wat er zoal voorbij is gekomen.