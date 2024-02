Tijdmachine: Winamp was standaard op ons bureaublad geplakt

Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar vroeger gebruikten we niet Spotify, maar Winamp om muziek te luisteren op onze computer. Daar zat niet standaard muziek in, dat moest je dan eerst downloaden. En dan die skins, waarmee je de player kon uitdossen… Stap met ons in de tijdmachine, we gaan naar eind jaren ‘90.

Winamp

De multimediaspeler Winamp is ontwikkeld door Justin Frankel (en werd uitgegeven door Nullsoft). Je kon er muziek mee luisteren, daar werd het ook het meest voor gebruikt, maar video’s kijken was ook een optie. Als het tenminste MP3, WAV of AAC+ was. Winamp floreerde dankzij MP3’tjes, want toen het eind jaren ‘90 werd gelanceerd zaten we allemaal vol in het digitaliseren van muziek. De een probeerde zijn cd’s digitaal te maken, de ander downloadde illegaal muziek via Kazaa of Limewire. Er waren veel mogelijkheden, maar of je het nou legaal deed of niet, Winamp was onze vriend als het gaat om het afspelen van die muziek.

Winamp was een vrij eenvoudig venstertje dat vaak onder al je andere programma’s stond in de achtergrond, maar gek genoeg was het toch een hele hit om een andere skin te gebruiken. Ik gebruikte bijvoorbeeld op een gegeven moment een felroze, tot ergernis van mijn broer die soms dezelfde computer moest gebruiken. Het is nog steeds leuk om video’s te bekijken met de vele verschillende uiterlijkheden die je Winamp kon geven: sommige -oke, de meeste- waren echt heel erg lelijk. Maar dat komt ook omdat Winamp zelf nou niet bepaald uitblonk in schoonheid. Er waren zoveel knopjes, schuifjes, menu’s: het was wel compact gemaakt, maar bleef ongeacht het kleurtje dat je het gaf toch behoorlijk druk.