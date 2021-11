​Winamp gaat een comeback maken

Ken je Winamp nog? Sommige mensen gebruiken het nog steeds, maar voor velen is het een blast from the past. De multimediaspeler kon worden gebruikt om video’s en muziek op een PC af te spelen en werd vooral veelvuldig gebruikt in de tijd dat we er allemaal nog flink op los downloadden met Kazaa, Napster en andere illegale manieren. Winamp is nooit helemaal weggeweest, maar het maakt wel een comeback.

Winamp

Eerst een korte historie van Winamp. Het werd gelanceerd in 1997. We waren toen nog volop muziek aan het downloaden (veelal illegaal). In eerste instantie was dat vooral om cd’s te branden, maar later kregen we Mp3-spelers en gebruikten we die om de bestanden af te spelen. Met Winamp kon je WAV, AAC+ en Mp3’s afspelen. Wat ook bekend is aan Winamp is dat je de skins kon veranderen, waardoor je het venster een andere look kon geven.

Officieel is er eind 2013 een einde gekomen aan Winamp, want toen had AOL softwarebedrijf Nullsoft (het bedrijf achter Winamp) overgenomen en besloot het de stekker eruit te trekken. Als je het echter voor die tijd had gedownload, dan kon je het nog gewoon gebruiken. De reden om ermee te stoppen was vooral omdat Winamp niet alleen een mediaspeler was, maar ook een legale downloadwinkel dankzij AOL. Aangezien Spotify en iTunes in 2013 echt de gevestigde orde waren geworden, legde Winamp het met zijn ouderwetse download-inslag af tegen de streamingdiensten.