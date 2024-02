Tijdmachine: LimeWire had niks met citrusvruchten te maken

Vroeger downloadden heel veel mensen illegaal hun muziek. We hadden het laatst al over Winamp dat je gebruikte om geripte of gedownloade muziek te beluisteren of te branden op je pc, maar hoe kwam je aan die muziek? LimeWire bijvoorbeeld. We stappen in de tijdmachine naar het jaar 2000, toen LimeWire werd gecreëerd.

If you never illegally downloaded any of tonight’s songs from limewire, I don’t want your opinion on the halftime show. https://t.co/3FNCixVrk2

Mark Gorton is er ooit mee begonnen, die had LimeWire bedacht op basis van het Gnutella-protocol. Hij maakte er een gedecentraliseerd P2P-netwerk van en was zijn tijd eigenlijk heel erg vooruit. Alleen leek dat in eerste instantie niet zo: bijna alle downloads faalden doordat er servers van nepgebruikers werden gemaakt. Hierop werd besloten dat mensen eerst geverifieerd moesten worden en dat maakte downloaden veel betrouwbaarder. Echter waren er natuurlijk meer downloadprogramma’s en vooral Napster werd eruit gepikt. Door de overheid en door de media werd het aan de schandpaal genageld en LimeWire had daar als P2P-netwerk uiteraard ook last van. Maar toch had het in zijn toptijd 50 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Er werd zelfs een Pro-versie gemaakt voor snellere downloads.

LimeWire heeft een naam als citrusfruit, maar hier had het niets mee te maken. Ja, het logo was een doorgesneden limoen, maar verder kwam de naam uit een eerder bedrijf van de maker: Lime Objects. Dat heeft het uiteindelijk niet gehaald. LimeWire was een P2P-client, wat wil zeggen dat het een platform was waarop mensen dan van de ene naar de andere computer via het internet data konden versturen. En die data waren dan muziekbestanden, films, software en foto’s. Miljoenen mensen maakten er gebruik van, deze site om illegaal op te downloaden. Althans, om anderen te ontmoeten van wie er dan gedownload werd.

I crashed my first Dell laptop because I tried to download Usher’s Let It Burn music video on LimeWire pic.twitter.com/mrHOmgt7be

Virussen en kindermisbruik

Maar een probleem waarmee LimeWire kampte was dat het P2P was en er verder geen controle opzat. Dus terwijl jij dacht dat je American Idiot van Greenday downloadde, kreeg je eigenlijk muziek van een of andere lokale band. Niet heel handig, maar geen ramp, want een paar downloads verder had je toch wat je nodig had. Echter kregen hackers ook lucht van dat handige downloaden en zij begonnen allerlei virussen en bugs toe te voegen om door nietsvermoedende downloaders te laten downloaden. Zelfs Limewire Pro was zogenaamd te downloaden, maar dat was dan natuurlijk een virus. Om nog maar te zwijgen over de downloads die bijvoorbeeld kindermisbruik bevatten. Iets wat je absoluut niet op je computer wil hebben, laat staan wil zien.

Je zou denken dat LimeWire het niet meer aankon en zelf besloot de stekker eruit te trekken, maar dat is niet helemaal hoe het is gegaan. Uiteindelijk werd LimeWire aangeklaagd voor 75 biljoen dollar. Biljoen. Door de Record Industry Association of America (RIAA), dat eerder heel succesvol Napster te pakken nam. Gorton probeerde zelfs nog platenmaatschappijen aan te bieden dat de illegale muziek werd geblokkeerd en alleen nog echte muziek voor geld te verkopen.