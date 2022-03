LimeWire maakt een comeback

LimeWire, gaat er een belletje rinkelen? Als we zeggen Kazaa en Napster vast wel, want LimeWire was eenzelfde soort initiatief. Het was een opensource-programma waarmee je films, series en muziek kon downloaden. Dat was allemaal begin deze eeuw: na een decennium moest LimeWire de stekker eruit trekken. Nu is het terug, maar niet zoals je denkt.

Inmiddels is het illegaal downloaden van films en series helemaal veranderd. Het wordt nog wel gedaan, maar de meeste mensen zijn content met diensten zoals Spotify en Netflix voor hun entertainmentfix. Bovendien gaan illegale downloadsites ook vaak gepaard met een heleboel rechtzaken en boetes, dus dat LimeWire niet terugkeert als torrentsite, dat is maar goed ook: het werd in 2010 namelijk verboden door de rechter in Amerika.