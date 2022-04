Thuisbezorgd wordt boodschappen bezorgdienst

Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die nog nooit hun lunch of avondeten via Thuisbezorgd hebben laten bezorgen. In onze regio (Zuid-Limburg) is Uber Eats in ieder geval nog nagenoeg nutteloos, maar dit ter zijde. Thuisbezorgd heeft er weer een taak bij voor haar bezorgers. De eetbestelsite gaat nu namelijk ook boodschappen aanbieden en bezorgen.

Boodschappen van SPAR

Daarvoor heeft Thuisbezorgd een overeenkomst gesloten met supermarktketen SPAR in Nederland. Via de site, of app, van de bestelsite gaat de supermarkt een breed assortiment aan producten aanbieden. Denk aan vers- en zuivelproducten zoals brood en melk, maar ook toiletartikelen en last-minute benodigdheden.

De reden dat Thuisbezorgd voor de boodschappenservice met SPAR samenwerkt, en niet met een van de grotere supermarktketens zoals AH, Jumbo of Plus, is niet zo vreemd. SPAR en de eetbestelsite werken, vanuit The Tosti Club, namelijk al langer samen. Daarnaast hebben de grote supermarktketens inmiddels allemaal al hun eigen bestel- en bezorgservice.