​Stichting BREIN meldt 21 miljoen illegale zoekresultaten

Auteursrechtenorganisatie Stichting BREIN ken je waarschijnlijk vooral van de waarschuwingen die vaak op een dvd of Blu-ray staan. Het doet echter veel meer dan waarschuwen alleen. Zo meldde het al meer dan 21 miljoen illegale zoekresultaten aan Google, waarvan Google er 650.000 verwijderde. Daarnaast liet het vorig jaar 349 illegale websites offline halen.

Stichting BREIN Mensen die graag op een niet legale manier films downloaden zijn geen fan van Stichting BREIN, maar mensen die films maken waarschijnlijk wel. De organisatie is er om te zorgen dat auteursrechtelijk beschermde media niet illegaal wordt verspreid. Een goed voorbeeld hiervan is de ellenlange discussie die de stichting heeft met Ziggo, over het sturen van adressen van klanten die de film The Hitman’s Bodyguard illegaal hebben gedownload. Iets waarvan de rechter wederom heeft aangegeven dat het niet hoeft. De stichting heeft 368 onderzoeken afgerond en is er nog met 43 stuks bezig. Het was vroeger vooral een strijder tegen illegaal downloaden, maar tegenwoordig is daar met alle streamingdiensten ook een focus gekomen op het offline halen van illegale streamingdiensten. 39 stuks werden in 2021 offline gehaald door de inzet van Stichting BREIN. Ook tuurt de organisatie veel op social media: het haalde 21 Facebook-groepen offline waarop auteursrechtelijk beschermde content illegaal werd gedeeld.

Illegale praktijken Stichting BREIN ziet dat de grote boosdoeners van illegale praktijken de illegale televisieabonnementen zijn, naast BitTorrent. De stichting is bekend van vooral films en series, maar het springt ook op de bres voor beeld, games, muziek en boeken. Het zoekt naar BitTorrent, cyberlockers, usenet, IPTV en websites of social media die naar illegale downloads of streams linken. In eerste instantie kijkt het naar de aanbieders, zoals de websites en de uploaders, maar tussenpersonen zoals hostingbedrijven, adverteerders en zoekmachines worden ook meegenomen. Een aantal highlights van Brein zijn nog steeds de blokkering van de toegang van The Pirate Bay. Het Nederlands bezoek daalde met 95 procent. Daarnaast was het blij om te zien dat het gerechtshof een lid van een bende van de Masterbox-dvd’s aanpakte en het hoger beroep afwees\. Vier verdachten zijn veroordeeld voor gevangenisstraffen van 12 tot 15 maanden, plus een ontneming van 6 miljoen euro.

IPTV Daarnaast schrijft het over IPTV: “Afgelopen jaar voerde BREIN opnieuw actie tegen een aantal aanbieders van illegale IPTV-abonnementen die los of tezamen met mediaboxen worden verkocht. Nederlanders namen volgens het EUIPO in 2018 meer dan een miljoen illegale IPTV-abonnementen af met een omzet van rond de 90 miljoen euro. BREIN sloot inmiddels al meer dan 350 illegale verkopers nadat het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de BREIN/Filmspeler zaak oordeelde dat dit soort verkoop inbreuk maakt.“ Hoewel het op dit moment niet enorm veel onderzoeken in behandeling heeft, komen daar ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeken bij. Zeker nu streamingdiensten zo populair zijn, blijven er illegale varianten als paddestoelen uit de grond schieten.