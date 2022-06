Illegale downloader? Ziggo gaat je er niet op aanspreken

Brein is behartiger van de belangen van mensen met auteursrechten, kortom: in dit geval de schrijvers van de ebooks en de uitgevers erachter. Het heeft wel de IP-adressen (dus de internetadressen) van de mensen die illegaal downloaden, maar dat was het. Ziggo kent de namen en adressen, maar in een eerdere zaak was al bepaald dat de provider die niet hoeft te overleggen. De rechter vindt het helemaal geen goed idee om IP-adressen in te zetten om mensen aan te spreken. Immers is het helemaal niet zeker dat de persoon achter dit IP-adres de auteursrechten ook schond. Wie weet heeft iemand wel zonder dat de Ziggo-klant het wist van zijn of haar internet of IP-adres gebruikgemaakt.

Eerder lagen de twee met elkaar overhoop door de illegale downloads van de film The Hitman’s Bodyguard en gedoe met NAW-gegevens. Ditmaal gaat het om ebooks, maar de strekking is hetzelfde. Brein heeft brief opgesteld die het graag direct naar Ziggo-gebruikers had gestuurd, maar dat mag niet. Echter blijkt nu dus dat Ziggo die brief ook niet gaat doorsturen, wat mede wordt ondersteund door de rechter.

Brein versus Ziggo

Dat is echter niet het enige dat de rechter ertoe zette om Ziggo in zijn gelijk te stellen. Het doorsturen van de brieven over illegaal downloaden is in strijd met de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (die veel mensen kennen van de meldingen wanneer ze een website betreden) beschermt in dit geval de internetgebruiker tegen het gebruiken van zijn gegevens voor dit doel, zonder dat hij of zij hiervoor toestemming heeft gegeven. Als Ziggo een bepaalde vergunning had, dan zou het wel kunnen, maar die heeft de provider niet.

Brein zal niet blij zijn met deze uitkomst. Het had in februari ook al eenzelfde uitspraak vernomen toen het ging om het illegaal downloaden via BitTorrent. Het meende toen dat de situatie die is ontstaan niet acceptabel is en datzelfde zal het waarschijnlijk vinden van de uitspraak omtrent het illegaal downloaden van ebooks. Ziggo-klanten hoeven dus niet bang te zijn voor een brief om ze te wijzen op de illegale praktijken waar ze zich mee bezig houden.