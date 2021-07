Downloaders vrijuit: Ziggo geeft geen gegevens weg

Ziggo en Dutch FilmWorks liggen al heel lang met elkaar overhoop, want Dutch FilmWorks wil de klantgegevens hebben van mensen die illegaal de film The Hitman’s Bodyguard hebben gedownload via hun Ziggo-verbinding. Terwijl ondertussen de opvolger van die film in de bioscoop draait, heeft de rechter eindelijk een oordeel geveld: Ziggo is niet verplicht om klantgegevens aan Dutch FilmWorks over te dragen.

Hoewel het maar zou gaan om honderden mensen die dan 150 euro per persoon moesten gaan betalen, is de rechtszaak eigenlijk vooral een voorbeeld voor andere illegale downloadpraktijken van klanten. Die hoeven niet bang te zijn dat Ziggo zomaar hun gegevens met een ander bedrijf deelt. Tenminste, hier kan verandering in komen wanneer je grote strafbare feiten pleegt, maar dan is het een zaak van de politie, en niet gewoon van een filmdistributeur.

De Hoge Raad heeft bepaald dat provider Ziggo de gegevens van zijn klanten bij zich kan houden. Dutch FilmWorks heeft hier geen recht op. Ziggo hield zijn poot stijf, terwijl Dutch FilmWorks al jaren eist dat het de NAW-gegevens van mensen overdraagt. Die namen, adressen en woonplaatsen blijven nu veilig bij VodafoneZiggo staan, waardoor mensen die ergens in 2017 de film The Hitman’s Bodyguard hebben gedownload niet meer bang hoeven te zijn voor boetes.

Downloaders van The Hitman's Bodyguard

VodafoneZiggo had van Dutch FilmWorks de NAW-gegevens moeten overleggen op basis van IP-adressen die het bedrijf had verzameld. Het wilde die gegevens alleen gebruiken om brieven te sturen en 150 euro schikkingsgeld per downloader te eisen. De rechter vond dat te vaag, wat er precies met die gegevens zou gebeuren en meende dat de privacy van klanten een zwaarder wegend belang was dan dat van Dutch FilmWorks’ filmrechten. De Hoge Raad oordeelt hetzelfde, al geeft het verder weinig uitleg. Dat hoeft het ook niet te doen. De zaak is nu af. Na vele jaren en dus zelfs een tweede deel van de betreffende film verder, mocht dat ook wel.

Het is een grote overwinning voor privacy, maar het is een domper voor mensen die tegen illegaal downloaden zijn. Het is en blijft niet oke dat films volop worden gedownload, zonder dat hiervoor wordt betaald. Zeker als je bedenkt dat er enorm veel geld, tijd en liefde in zo’n film wordt gestoken. Aan de andere kant wordt er tegenwoordig veel minder gedownload, nu we met zijn allen voortdurend onze tijd besteden (of, in het geval van Sex/Life verdoen) op streamingdiensten.