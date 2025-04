Skype verdwijnt op 5 mei 2025: het officiële afscheid van een digitale pionier

Na meer dan twee decennia komt er een einde aan een van de meest iconische tools uit de internetgeschiedenis: Skype. Microsoft heeft officieel aangekondigd dat het op 5 mei 2025 stopt met de dienst. De focus gaat voortaan volledig naar Microsoft Teams, het moderne communicatie- en samenwerkingsplatform dat sinds de pandemie explosief groeide.

De opkomst van een belicoon

Skype werd in 2003 gelanceerd als een revolutionaire manier om gratis te bellen via het internet. Het platform zette voice-over-IP (VoIP) op de kaart en maakte wereldwijd naam als alternatief voor dure internationale telefoongesprekken. Al snel werd ook videobellen een belangrijk onderdeel – jaren vóórdat Zoom of WhatsApp met soortgelijke functies kwamen.

In 2005 werd Skype overgenomen door eBay voor $2,6 miljard, en in 2011 verkocht aan Microsoft voor een indrukwekkende $8,5 miljard. Microsoft zag in Skype het communicatieplatform van de toekomst, en integreerde het in verschillende producten zoals Outlook, Xbox en Windows.

Van dominant naar vergeten

Toch verloor Skype terrein. De opkomst van mobiel chatten, videobellen via WhatsApp en uiteindelijk de doorbraak van Zoom tijdens de coronapandemie maakten het platform steeds irrelevanter. Ondertussen werkte Microsoft achter de schermen aan een toekomstgericht alternatief: Teams, gelanceerd in 2017.

Teams groeide in rap tempo uit tot dé hub voor online samenwerking, vooral in de zakelijke markt. Waar Skype zich beperkte tot bellen en chatten, integreert Teams ook bestandsdeling, agendabeheer, vergaderingen en communityfunctionaliteit. In Windows 11 is het zelfs standaard ingebouwd.

Visuele tijdlijn: De opkomst en ondergang van Skype