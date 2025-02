SEC commissaris Hester Peirce presenteert prioriteiten van nieuw VS crypto taskforce

In een gedurfde stap richting het creëren van broodnodige duidelijkheid in de snel evoluerende crypto industrie, heeft Hester Peirce, een commissaris bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de prioriteiten van de onlangs gevormde Crypto Task Force uiteengezet.

De taskforce, die kort na het aftreden van de voormalige SEC voorzitter Gary Gensler werd aangekondigd, heeft als doel het herstructureren van het regelgevende landschap voor cryptogeld en het creëren van een duidelijker pad voor deze financiële sector.

Duidelijkheid over belangrijk overheidsbeleid en de bijbehorende regelgeving is essentieel, omdat dit de markt aanzienlijk kan beïnvloeden en kan bepalen welke crypto gaat stijgen.

De 10 belangrijkste prioriteiten voor de nieuwe taskforce

Peirce, benoemd door waarnemend voorzitter Mark Uyeda om dit unieke initiatief te leiden, deelde een lijst van de 10 belangrijkste prioriteiten voor deze nieuwe taskforce.

Eén van de meest urgente kwesties is de vraag of cryptovaluta’s als effecten of betaalmiddel geclassificeerd moeten worden. Dit is een onderscheid dat van cruciaal belang is voor het vaststellen van het regelgevend kader en de verantwoordelijkheden van crypto bedrijven.

Peirce benadrukte ook de noodzaak om het registratieproces voor crypto bedrijven te vereenvoudigen, zodat zij makkelijker aan de SEC regelgeving kunnen voldoen. Een andere belangrijke focus van de taskforce is het bieden van duidelijkheid over het feit of crypto leningen en stakingprogramma’s wel of niet onder de effectenwetgeving vallen.

Naarmate de complexiteit van crypto producten toeneemt, is het essentieel voor de SEC om vast te stellen welke crypto activa binnen of buiten de effectenwetgeving van haar jurisdictie vallen.

Dit is direct verbonden aan het aanpakken van cryptomunt en token aanbiedingen met mogelijke tijdelijke noodmaatregelen. Daarnaast onderzoekt de Crypto Task Force mogelijke wijzigingen in bestaande registratiepaden en bewaaroplossingen voor beleggingsadviseurs.

De Crypto Task Force streeft ernaar duidelijke richtlijnen te bieden voor beursverhandelde crypto producten, en werkt bovendien samen met marktdeelnemers aan het tokeniseren van effecten.

Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een grensoverschrijdende sandbox voor internationale crypto projecten en het gebruik van blockchain technologie voor de modernisering van financiële markten.

Het einde van de controversiële Staff Accounting Bulletin 121

De oprichting van de Crypto Task Force komt op een moment van significante verandering binnen de SEC. Onder het leiderschap van Gensler had de SEC vaak vertrouwd op een zogenaamde ‘regulering door handhaving’ strategie, die velen in de crypto community als te agressief en onduidelijk beschouwden.

Peirce en Uyeda, beiden uitgesproken critici van Gensler’s benadering, hebben duidelijk gemaakt dat de nieuwe SEC administratie streeft naar een transparantere en meer samenwerkende regelgevende omgeving.

Slechts twee dagen na de oprichting van de nieuwe taskforce trok de SEC haar controversiële Staff Accounting Bulletin 121 in. Dit is een stap die Peirce als een belangrijke mijlpaal voor het initiatief aanprees.

De obstakels waar de crypto taskforce mee te maken zal krijgen

Door de vergelijking met een familie roadtrip te maken, beschreef Peirce op humoristische wijze de eerdere regelgevende reis als een hobbelige en onzekere rit.

“De Commissie weigerde de regelgevende instrumenten die tot haar beschikking stonden te gebruiken en trapte op de handhavingsremmen, waardoor de industrie onzeker was over haar bestemming”, zei Peirce, terwijl ze terugblikte op het afgelopen decennium van regelgevende acties.

Peirce erkende daarnaast de uitdagingen die voor de Crypto Task Force liggen. Het gaat hier vooral om het ontwarren van de juridische en commerciële onzekerheden die na Gensler’s op handhaving gerichte strategie achtergebleven zijn.

Veel van dit soort zaken zijn vastgelopen in rechtszaken en er liggen ook nog tal van voorgestelde regels op tafel. Hierdoor verkeert de gehele crypto markt in een staat van onzekerheid.

Peirce drong echter aan op het hebben van geduld en legde uit dat de Crypto Task Force zich zal inzetten om al deze kwesties op een doordachte manier en in samenwerking met andere toezichthouders op te lossen.

De lange termijn gezondheid van de crypto industrie beschermen

Ondanks de veranderingen in de aanpak van crypto gerelateerde zaken, benadrukte Peirce dat het beschermen van investeerders, de primaire missie van de SEC, ongewijzigd blijft. “Onze kapitaalmarkten zijn robuust dankzij de regels die investeerders en de integriteit van de markt beschermen”, meldde Peirce hierover.

Ze benadrukte dat de SEC zal blijven toezien op fraude, maar alle zaken die buiten hun jurisdictie vallen naar andere relevante autoriteiten zal doorverwijzen. Als er daartussen een regelgevend gat wordt gevonden, merkte Peirce op, dan zal de SEC dit onder de aandacht van het Amerikaanse congres brengen.

Terwijl de nieuwe Crypto Task Force aan het herdefiniëren van de Amerikaanse crypto regulering werkt, is Peirce’s visie behoorlijk duidelijk geworden. Het gaat hier vooral om een meer ordelijke, transparante en juridisch verantwoorde aanpak om zowel investeerders als de lange termijn gezondheid van de crypto industrie te beschermen.

Peirce benadrukt het belang van duidelijke regelgeving die innovatie niet onderdrukt, maar juist ruimte biedt voor groei en ontwikkeling binnen de sector. Ze pleit daarmee voor een evenwichtige benadering die zowel de bescherming van consumenten als het behoud van de voordelen van decentralisatie en vrijheid in de cryptomarkt waarborgt.