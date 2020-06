Provincie Brabant gaat de actuele drukte online in kaart brengen

De provincie Noord-Brabant is populairder aan het worden. Steeds meer mensen ontdekken de natuurgebieden van de Brabanders om te fietsen en wandelen. De verwachting is dat dat komende zomer alleen maar gaat toenemen, omdat een deel van de Nederlanders ervoor kiest om niet op vakantie te gaan en de Nederlandse natuur op te zoeken. Een Brabant heeft die mensen nu eenmaal heel veel te bieden.

Om te voorkomen dat het er té druk wordt, komt de provincie Brabant nu met een online druktemeter waar je de actuele drukte kunt zien. Daarbij wordt samengewerkt met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.

Hoe werkt de druktemeter?

De druktemeter kun je raadplegen via visitbrabant.com/druktemeter. Daarin zie je de Brabantse natuurgebieden die allen een kleur hebben. Wanneer je van plan bent om een bepaald Brabants natuurgebied te bezoeken, maar blijkt het er volgens de druktemeter té druk te zijn, dan krijg je direct tips van alternatieve locaties waar het wel rustig is. Aan natuur in Brabant geen gebrek, dus je kunt zo altijd een goed alternatief vinden.

Nu vraag je je wellicht af hoe VisitBrabant dan weet hóé druk het bijvoorbeeld in de Loonse en Drunese duinen is. Zeven dagen per week wordt de actuele situatie gemonitord door vertegenwoordigers van de natuurgebieden, zoals boswachters die in het gebied werken. Zij geven aan ieder natuurgebied een kleur: groen (rustig), oranje (oké) en rood (té druk) en die zijn te zien op de kaart.

Er wordt onderscheid gemaakt in de druktemeter tussen fietsen en wandelen. Het kan dus zo zijn dat het met fietsers te druk is (rood), maar dat het voor wandelaars oké is (oranje).