Overheid: Goedkoper internet voor wie het niet breed heeft

Mensen die in armoede leven, moeten ook toegang hebben tot goedkoop internet. Dat is de wens van de overheid. Burgers met een kleine beurs kunnen -als het doorgaat- in de toekomst terugvallen op een sociaal internetpakket, meent staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Digitalisering Van Huffelen is verantwoordelijk voor Digitalisering en zij vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in die digitale wereld. Daarin wil ze ver gaan. Ze zou providers graag verplicht willen stellen om een goedkoop internetpakket aan te bieden aan mensen die het niet breed hebben. Het kwam vandaag aan de orde in de Tweede Kamer. Het is overal in Nederland te merken: mensen houden de hand op de knip. Er worden minder smartphones en laptops verkocht en mensen zijn heel duidelijk bang hoe de toekomst er financieel gezien uitziet. Energieprijzen die omhoog gaan, benzineprijzen die de pan uitrijzen, de boodschappen die in prijs stijgen: het leven wordt er de komende tijd niet goedkoper op en dat is moeilijk voor een wereld die nog bijkomt van een grote pandemie die er zelf voor zorgde dat we een avondklok kregen opgelegd.

Alles wordt duurder Er is in een paar jaar tijd veel gebeurd, maar we krijgen geen tijd om hiervan bij te komen: het wordt voor sommige mensen nu juist echt moeilijk. Mensen die in armoede leven of op het punt staan onder de armoedegrens te gaan zijn enorm bezorgd: hoe gaan zij met al deze stijgingen de eindjes aan elkaar knopen? Internet is enorm belangrijk: het is tegenwoordig essentieel geworden om je in de wereld te bewegen. Denk aan de QR-codes die je nodig had bij corona. Hoewel daar ook een papieren variant mogelijk was, had je toch internet nodig om die te ontvangen. Ook stelt PostNL je tegenwoordig alleen nog online op de hoogte als ze bij je langs zijn geweest en een pakket niet konden afleveren. En zo zijn er nog veel meer belangrijke zaken die je tegenwoordig via het internet moet regelen.

Goedkoper internet Je kunt wel met gratis wifi-spots komen, maar wegens veiligheidskwesties is dat alleen niet voldoende. Daarnaast wil de staatssecretaris 150.000 laptops en tablets die bij de overheid niet meer worden gebruikt doneren aan kinderen die in armoede leven. Ook hier is veiligheid belangrijk: deze apparatuur moet wel goed worden gewiped om zeker te stellen dat er geen overheidsdocumenten of -informatie op staat. Aan de andere kant wordt dat als het goed is sowieso gedaan, ook als de apparatuur anderszins gerecycled wordt. Er zijn veel goede plannen, maar heel concreet zijn ze nog niet. Daarover zal de afdeling Digitalisering zich nog verder moeten gaan buigen.