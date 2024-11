Outlook heeft een kalenderprobleem: dit is wat het inhoudt

Kun je geen nieuwe agenda-items aanmaken in Outlook? Dat kan wel kloppen. Er zit in de nieuwe versie van de Outlook-client een bug waardoor een nieuwe afspraak in de agenda zetten geen optie is. Microsoft weet ervan.

Primair e-mailadres is het probleem

Het komt alleen voor als er een IMAP- of POP3-mailaccount van een externe aanbieder als hoofdaccount is ingesteld. Vaak is dit het geval bij mensen die websites runnen en de hosting elders hebben. Zij kunnen nu met hun primaire account geen nieuwe afspraken in de agenda zetten. Het kan wel met andere accounts die in de client worden gebruikt, alleen niet met het hoofdaccount. Lastig, want dat is vaak het belangrijkste account.

Er is wel een workaround: gewoon opnieuw Outlook installeren maar dan met een ander primair mailadres. Denk aan een account dat je eigenlijk niet echt gebruikt. Hierdoor kun je je echte mailadres als een soort ‘secundair’ mailadres opgeven en dat maakt het mogelijk om daarmee dan dus wel agenda-afspraken te maken. Ondertussen werkt het wel aan een oplossing zodat dit soort workarounds niet hoeven, maar het is in ieder geval wel werkbaar te krijgen nu. Het is te hopen dat het snel met de echte oplossing komt, maar het geeft geen richtdatum.

Outlook-afspraken

Je kunt nog steeds feedback achterlaten bij Microsoft en aangeven dat je er last van hebt, dat kan via de Community-fora, maar weet in ieder geval dat Microsoft ervan op de hoogte is en eraan werkt.