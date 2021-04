Nieuwe feature in Outlook creëert rust tussen opeenvolgende vergaderingen

Ondanks het feit dat we door de coronacrisis nog altijd meer thuiswerken dan voor maart 2020, bestaat het fenomeen van vergadering op vergadering op vergadering nog steeds. Verschil is wel dat al die meetings nu via Zoom, Webex en dergelijke gehouden worden. Tel daarbij op het aantal extra videomeetings tussen collega’s die elkaar nu niet op kantoor kunnen afspreken en je begrijpt waarom werknemers soms urenlang achtereen voor het beeldscherm zitten.

Automatische pauze tussen meetings

Om wat meer rust te creëren heeft Outlook nu een nieuwe feature geïntroduceerd zodat vergaderingen desgewenst niet meer aaneensluitend na elkaar ingepland kunnen worden. Bedrijven kunnen dat binnen Outlook zelf instellen door in de planningsvoorkeuren te kiezen voor een automatische in te stellen pauze van vijf minuten na een vergadering van een half uur.

Bij vergaderingen van een uur of langer is de ingebouwde pauze tien of 15 minuten. Zo wordt voorkomen dat vergaderingen letterlijk ‘back-to-back’ ingepland worden en je geen tijd hebt om tussendoor even af te schakelen of koffie te halen.