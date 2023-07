Onveilige producten makkelijk te verkopen via Bol en Amazon

Uit onderzoek dat de Consumentenbond de afgelopen maanden deed naar de verkoop van producten via de online shops en marktplaatsen van Bol en Amazon blijkt dat het verrassend eenvoudig is om onveilige producten via deze platforms aan de man en vrouw te brengen. Bij Bol en Amazon kon de bond, die daarvoor een webwinkel oprichtte, vrijwel alle van de negen producten die als onveilig of gevaarlijk te boek stonden, gewoon verkopen.

Gevaarlijke producten in webshops

De controles van beide webshop platformen is op z’n zachtst gezegd dus niet waterdicht. De betreffende producten, negen in totaal, staan als gevaarlijk te boek in Security Gate, een Europees alarmsysteem voor gevaarlijke producten. Van de negen aangeboden producten ‘glipten’ er acht door de controles van Amazon.nl. Bol.com deed het al niet veel beter. Daar werden zeven van de negen producten gewoon geaccepteerd.

Onder de gevaarlijke producten zaten onder andere een brandgevaarlijke mobiele airco en gevaarlijk kinderspeelgoed. Met haar eigen webwinkel, die voor het onderzoek speciaal in het leven geroepen was, kon de Consumentenbond deze, en andere, gevaarlijke producten dus gewoon verkopen via Bol en Amazon.

Gekochte EAN-codes

De controlesystemen van Bol en Amazon bleken kinderlijk eenvoudig te omzeilen. Bijvoorbeeld door de EAN-codes van de betreffende producten te vervangen door gekochte, andere, EAN-codes. Ook was het mogelijk de webshops voor de gek te houden door een afbeelding van een CE-markering van een ander product te gebruiken.

De bond deed ook onderzoek naar het aanbieden van producten via dropshipping. Bij Bol is dat verboden en Amazon zou strikte regels hanteren. In de praktijk bleken de producten van AliExpress die de Consumentenbond via haar webshop binnen Bol en Amazon aanbood gewoon geaccepteerd te worden.