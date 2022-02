​Nooit meer afkijken: zo werkt antispieksoftware

Onze overheid loopt ermee weg: antispieksoftware. Het is software die er in deze tijden van thuisonderwijs voor zorgt dat studenten worden gecontroleerd op het eventueel spieken bij andere studenten. Natuurlijk mag het werk afkijken van een ander niet, maar in hoeverre is het eigenlijk toegestaan om de privacy van de student te raken? Dit is hoe antispieksoftware in elkaar zit en wat er zo controversieel aan is.



Online examen doen

In principe moeten studenten voor tentamens en examens gewoon naar de onderwijsinstelling toekomen, maar als je in quarantaine zit, topsporter bent of een functiebeperking hebt, dan kan je hiervoor vrijstelling krijgen. Niet voor het examen, maar wel voor de verplichting deze fysiek op de school te doen. Vaak wordt er proctoring software ingezet om te controleren dat je thuis niet allerlei handige hulpmiddelen gebruikt om je tentamen te maken.

Zo kan deze software vanalles controleren terwijl jij in de online schoolomgeving bent om je toets te maken. Denk aan checken of je niet praat, controleren wat je met je muis doet en zelfs te weten komen of je met je hoofd wegkijkt van het beeldscherm, naast de wat meer voor de hand liggende check op of je geen andere websites bezoekt en welke achtergrondgeluiden er klinken. Immers kun je ook als je zelf niet praat of wegkijkt wel iemand naast je hebben die meeleest en je de antwoorden influistert.