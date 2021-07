Omscholen, waar moet je op letten?

Werken doe je niet alleen om inkomen te vergaren. Het werk moet ook voldoening geven, anders houd je het niet lang vol. Als je uitgekeken bent op je huidige werk, kun je overwegen om je te laten omscholen en een compleet nieuwe uitdaging aan te gaan. Maar welk beroep kies je dan en welke opleiding heb je daarvoor nodig? Welke banen passen goed bij je en welke juist niet?

Hard skills en soft skills

Omscholing kan meerdere redenen hebben. Soms moeten mensen zich noodgedwongen laten omscholen op grond van medische redenen of doordat de branche waarin ze werkzaam waren geen perspectief meer biedt. Maar het kan ook een vrije keuze zijn, ingegeven door de wens om iets heel anders te gaan doen. Vaak hebben mensen vooraf nog geen duidelijk beeld van de mogelijkheden en zijn ze onzeker over de vraag wat ze eigenlijk precies willen. Iedereen beschikt over de zogenoemde hard skills, dat zijn de vaardigheden die je gedurende een onderwijstraject in het verleden hebt aangeleerd. Door middel van opleidingen en trainingen kun je die verder uitbreiden. Daarnaast zijn er ook de soft skills, dat zijn de vaardigheden die je van nature al in je hebt. Het is handig als die enigszins aansluiten bij je toekomstige beroep. Zo vergroot je de kans op een succesvolle carrièreswitch.

Het type opleiding

Wanneer je voor jezelf duidelijk hebt in welke richting jij je op de arbeidsmarkt wilt gaan begeven, is het tijd om een concrete stap te zetten, door de bijbehorende opleiding te gaan volgen. Kies je voor een klassikale opleiding, of volg je liever een online studietraject? Voor beide opties valt iets te zeggen, het hangt vooral af van je eigen voorkeuren. Als je houdt van gestructureerd werken en een stok achter de deur nodig hebt om jezelf in het gareel te houden, dan is de klassikale variant waarschijnlijk de beste keuze. Wil je niet naar een locatie reizen of heb je geen behoefte aan klasgenoten en kun je de discipline opbrengen om je te houden aan je eigen schema, dan past een online traject daar goed bij.

Kies een vak met kansen

Tenslotte is natuurlijk belangrijk om te kiezen voor een vak waarin voldoende werkgelegenheid is. Daarmee voorkom je dat je na afloop van je studietraject grote moeite hebt met het vinden van een baan. Verdiep je dus eerst in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

[Fotocredits - goodluz © Adobe Stock]