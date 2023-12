Nieuw artikel ​Tijdmachine: CU2 was hoe we leerden HTML’en

CU2 wordt vaak weggezet als een beetje een kansloze, eerste vorm van social media maar dat is wat ons betreft totaal onterecht. CU2 was juist een heel goede manier om contact te leggen, maar ook om je eerste stappen te zetten in het jezelf op het internet zetten. En dat is niet het enige, stap in de tijdmachine, we gaan naar begin jaren 2000, toen CU2 ons internetleven bepaalde.

Van Dolfijn tot Ilse

Veel mensen kregen eind de jaren 90 internet in huis. We hadden een Dolfijn-emailadres, gebruikten Netscape als browser en Ilse om dingen mee te zoeken. Wilden we informatie over iets opzoeken, dan gingen we naar Ilse. Het waren andere tijden. We zochten op het internet wel informatie op (precies zoals Bill Gates verwachtte) en we hadden mailadressen, maar echt jezelf op internet zetten dat werd toen nog weinig gedaan.

Al gauw kwamen er echter allerlei initiatieven op waarmee je dat wel kon doen. Sommige mensen hielden een livejournal bij, anderen startten een CU2-profiel. CU2 was een Nederlands initiatief dat werd gestart door Media Design, een Leids internetbedrijf dat uiteindelijk ook deel zou uitmaken van Ilse Media. Een Nederlandse aangelegenheid waarop veelvuldig profielen werden aangemaakt: op een van de toppunten in mei 2006 waren er 415.000 profielen op het platform te vinden. En een jong publiek ook: want die 415.000 profielen waren niet het totaal, dat waren alleen mensen tussen de 10 en 19 jaar oud (22 procent van alle Nederlanders in die groep).