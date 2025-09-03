Neobank BUUT wil jongeren grip op geld geven met handige potjes

Vanaf vandaag is BUUT, de nieuwe bank van de makers van Tikkie, beschikbaar voor tieners en hun ouders. Met de app krijgen jongeren grip op hun geld door het te verdelen over handige betaal- en spaarpotjes.
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren financieel kwetsbaar zijn. Bovendien weet een op de vijf ouders niet goed hoe ze hun kind moeten leren omgaan met geld. BUUT speelt hierop in met een app die speciaal is ontworpen voor de belevingswereld van de nieuwe generatie. De app is visueel gedreven en gebruiksvriendelijk, met een newsfeed vol financiële tips van experts en leeftijdsgenoten.
Met BUUT kunnen jongeren hun geld verdelen over verschillende potjes. Een potje voor kleedgeld, een potje voor snacks en een spaarpotje voor een nieuwe telefoon, bijvoorbeeld. Wanneer je betaalt met de bijbehorende BUUT-pas, kies je eenvoudig uit welk potje het bedrag wordt afgeschreven. Als een potje leeg is, kun je er niet meer mee betalen. Zo wordt budgetteren direct tastbaar.
Sanne van Kuijk, Head of Growth bij BUUT, legt de relevantie uit: “Nieuwe generaties groeien op in een digitale tijd waarin geld overal voorbijkomt: van online games tot cryptohypes. Verleiding en verwarring liggen op de loer. BUUT helpt jongeren grip te krijgen op hun geld én geeft ouders houvast in een financiële werkelijkheid die heel anders is dan die van hen.“
BUUT is net als Tikkie een onderdeel van ABN AMRO en een volwaardige bank. Dit betekent dat het een eigen IBAN en betaalpas heeft en onder de Nederlandse Depositogarantie valt. Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer bij ABN AMRO, benadrukt dat de app de brug slaat tussen traditioneel bankieren en de verwachtingen van jongeren: “BUUT geeft kinderen en ouders de tools om te leren over geld in een look en feel die vertrouwd voelt en doet denken aan social media.”
De slogan van BUUT is ‘Maak er een potje van‘, met een dubbele betekenis. Het staat voor het aanmaken van de potjes in de app én het maakt een knipoog naar de fouten die je als tiener maakt en waarvan je leert. Sanne van Kuijk: “Dankzij de potjes zie je direct wat je nog hebt en leer je dat ‘op’ ook echt ‘op’ is. Dat is een waardevolle les voor jongeren én een geruststelling voor ouders.”
BUUT is vanaf vandaag te downloaden in de appstores. Meer informatie is te vinden op de website.