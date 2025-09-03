Neobank BUUT wil jongeren grip op geld geven met handige potjes

Vanaf vandaag is BUUT, de nieuwe bank van de makers van Tikkie, beschikbaar voor tieners en hun ouders. Met de app krijgen jongeren grip op hun geld door het te verdelen over handige betaal- en spaarpotjes.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren financieel kwetsbaar zijn. Bovendien weet een op de vijf ouders niet goed hoe ze hun kind moeten leren omgaan met geld. BUUT speelt hierop in met een app die speciaal is ontworpen voor de belevingswereld van de nieuwe generatie. De app is visueel gedreven en gebruiksvriendelijk, met een newsfeed vol financiële tips van experts en leeftijdsgenoten.

Makkelijk betalen, sparen en plannen in één app

Met BUUT kunnen jongeren hun geld verdelen over verschillende potjes. Een potje voor kleedgeld, een potje voor snacks en een spaarpotje voor een nieuwe telefoon, bijvoorbeeld. Wanneer je betaalt met de bijbehorende BUUT-pas, kies je eenvoudig uit welk potje het bedrag wordt afgeschreven. Als een potje leeg is, kun je er niet meer mee betalen. Zo wordt budgetteren direct tastbaar.

Sparen en rente: Spaarpotjes kunnen worden aangemaakt voor grotere doelen. Sparen tot €1.500 levert 3% rente op. Boven dit bedrag is de rente 1,5%.

Tikkies: Je kunt Tikkies versturen en ontvangen rechtstreeks vanuit een potje, zodat het geld altijd op de juiste plek terechtkomt.

Starttegoed: Om te beginnen krijgt iedere gebruiker €25 starttegoed om het eerste potje te vullen.

Sanne van Kuijk, Head of Growth bij BUUT, legt de relevantie uit: “Nieuwe generaties groeien op in een digitale tijd waarin geld overal voorbijkomt: van online games tot cryptohypes. Verleiding en verwarring liggen op de loer. BUUT helpt jongeren grip te krijgen op hun geld én geeft ouders houvast in een financiële werkelijkheid die heel anders is dan die van hen.“