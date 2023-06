​Microsoft creëert met AI een personal shopper

Microsoft wil een persoonlijke shopcoach aan je internet-ervaring toevoegen . We zeiden het al: Microsoft is met Bing heel hard aan het proberen Google van zijn zeer luxe positie als grootste zoekmachine te stoten en komt daarvoor met groot geschut. Het moet ook wel: Google zit daar veel te lekker. Zou een AI-shoppingcoach het verschil maken?

Shoppen

“En als je een specifiek paar hebt gevonden dat je leuk vindt, kun je Bing Chat in Edge vragen om een korte samenvatting te geven van wat mensen er online over zeggen en een snelle blik te werpen op de beste inzichten en populaire meningen over het product. De samenvattingen van beoordelingen worden vandaag wereldwijd verspreid, net op tijd voor de schooltijd.“ Vervolgens zoekt de shopassistent ook nog uit welke hoe en waar geprijsd is.

Het gaat er dus niet alleen om om het product te vinden dat het beste bij je past, maar ook dat je geld bespaart. Helaas is de functie nu alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten, maar hopelijk komt hij ook snel naar Nederland. Dat zal echter nog wel even duren, want Microsoft sluit er speciaal partnerschappen voor af met winkels. Dat klinkt alsof het niet de meest objectieve AI-hulp is, dus houd dat wel in de gaten, mocht deze functie toch ooit ons land bereiken. Het blijft tof dat het kan helpen, zeker bij de categorieën producten waarin je veel wensen en complexiteiten hebt die zo’n coach makkelijk kan verwerken.