​Mag je corona online aanbieden? Nee dus

‘Service Unavailable’ dat staat er nu op de pagina waar eerst corona te bestellen was. Niet het bier, maar de ziekte. Ongevaccineerden zijn naarstig op zoek naar de antistoffen tegen het dodelijke virus, maar dan zonder de prik te hoeven nemen. Nadat er hier en daar op Marktplaats al advertenties voor het virus verschenen, ging recentelijk de website jaikwilcorona.nl online. Tot vandaag, want de hostingpartij heeft ervoor gekozen het platform offline te halen.

Coronavirus

Is het verboden om corona online aan te bieden? In principe is dat officieel waarschijnlijk niet verboden, maar het verspreiden van een infectieziekte is niet wenselijk in een wereld waarin je een boete krijgt of de toegang wordt geweigerd als je geen negatieve QR-code kunt krijgen. Waarschijnlijk werkt het ongeveer zoals een bom maken: je mag alle ingrediënten hiervoor wel kopen, maar op het moment dat je de bom maakt, ben je verkeerd bezig.

Het zit er dus waarschijnlijk een beetje tussenin of het legaal gezien mag. De overheid heeft mensen niet verboden om het product te kopen: wel heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zich erover uitgesproken. Het schrijft: “Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van worden. En je kunt anderen besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen worden. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.” Daarnaast was de inspectie van plan de website te bekijken en te kijken wat de vervolgstappen zouden zijn.