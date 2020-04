​Je eigen shoppingboard maak je op Hatsa

Hatsa is een platform dat we nog niet eerder hebben gezien. Het is ooit ontstaan om mensen te helpen die altijd maar alle tabbladen van webwinkels open laten staan om makkelijk bij een product terug te komen. Het idee van het Hatsa-shoppingboard is dat je al die kledingstukken of andere items die je graag wil hebben of om een andere reden in gedachten wil houden bij elkaar bewaart. Zo kun je een shoppingboard maken met cadeautips voor je partner en weer een andere met sportkleding voor jezelf.

Hatsa

Of het nu om inspiratie gaat of je ook echt iets wil kopen, je kunt op Hatsa borden maken van een scala aan producten. Of het nu gaat om verschillende typen smartphones, lampen of pannensets. Binnenkort toont Hatsa wanneer een product niet meer bij de webwinkel van je link beschikbaar is en daarna zou het in staat moeten zijn ook een alternatief aan te bieden, zoals hetzelfde product bij een andere webwinkel of wellicht een vergelijkbaar product bij dezelfde winkel. Ook geeft Hatsa binnenkort prijsupdates als producten op je shoppingboards in prijs zijn verlaagd. Kortom, Hatsa werkt niet alleen als inspiratie- of moodboard, of simpelweg als verlanglijstje. Hatsa is een shoppinghulp.

Het voordeel daarvan is dat je weet dat alles wat je op Hatsa ziet ook echt te koop is, in plaats van dat er wordt gelinkt naar leuke ideeën die je eerst zelf nog moet maken. Het werkt bij elke webshop, omdat je simpelweg het linkje plakt op je bord, waarna het mooi weergegeven wordt als je je shoppingboard in de app bekijkt. Bovendien zoekt Hatsa er ook kortingscodes bij, dus mocht je een knoop hebben doorgehakt en inderdaad tot aankoop willen overgaan, dan heeft je shoppingpartner alvast gezocht of je het volle pond moet betalen of het misschien ietsje minder kan. Het wordt realtime gecheckt, dus de kortingscodes zijn altijd up-to-date.

Hatsa is niet slechts een lijstjesapp, dat moge duidelijk zijn. Er zit echter meer achter. Zo kun je andere gebruikers van het platform volgen. Denk aan bekende influencers of vrienden. Daarnaast kun je in de app niet alleen aangeven wat je wil hebben of nspireert, maar ook wat je al bezit. Dat is niet alleen handig voor je persoonlijke kledingkast, maar ook voor bijvoorbeeld bruiloften. Zo kun je met andere gasten delen wat jij al hebt gekocht. Je hebt een account en je eerste shoppingboard snel gemaakt via de Hatsa-registratiepagina.